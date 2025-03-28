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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة موديل 2024 من هيونداي..المنافسة تتزايد بين تسلا وBYD "أرقام مذهلة"..رينو تقدم سياراتها الجديدة ESPACE

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

7 مقاعد وتصميم رياضي .. رينو تقدم سياراتها الجديدة ESPACE | صور
تواصل رينو الفرنسية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن السيارة الجديدة ESPACE، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب تمتعها بقدرات فنية مميزة، ومساحة كبيرة حيث تتسع داخليًا إلى 7 مقاعد.

أرخص سيارة موديل 2024 من هيونداي .. سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من سيارات هيونداي، التي تتنوع بحسب الموديلات والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مثل الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أو الهاتشباك أو فئة السيدان.

فيات تيبو هاي لاين فبريكا بالكامل .. بهذا السعر
تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في مصر، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى الانتماء للفئة الاقتصادية عند انطلاقها، وتمتعها بعدد من التجهيزات والتقنيات، التي تتنوع بحسب أنظمة السلامة ووسائل الرفاهية.

بعد رسوم ترامب .. خسائر كبيرة لعدد من شركات السيارات العالمية
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب العزم لفرض رسوم جمركية بنسبة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المصنعة في الخارج المستوردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%، شهدت قطاع السيارات تراجع بعض الأسهم لشركات صناعة السيارات حول العالم.

المنافسة تتزايد بين تسلا وBYD .. أرقام مذهلة لصالح العملاق الصيني
استطاعت BYD الصينية أن تتفوق على تسلا في المبيعات السنوية العام الماضي، حيث اختتمت 2024 ببيع ما يقارب 100 سيارة من انتاج العلامة الصينية، متفوقة على تسلا الأمريكية خلال الربع الأخير، وذلك للمرة الأولى من عام 2023.

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