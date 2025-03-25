قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا هداني.. مرتضى منصور يعلن إنهاء خلافاته مع الخطيب ومجلس إدارته
موعد عيد الفطر 2025.. متى تبدأ صلاة العيد وصيغة التكبيرات؟
لا تنخدعي .. أسهل طرق لكشف غش اللبن بالمنزل
أسعار ومواصفات نيسان كيكس 2025 في السعودية .. صور
من المستشفى.. عنبة يطلب الدعاء من جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية
كوريا الشمالية تندد بالمناورات البحرية المشتركة وتتوعد بردود "ساحقة وحاسمة"
كريم حسن شحاتة: ليست مجرد خالتي.. عايدة رياض أمي الثانية
38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم
لتأخير ميزات الذكاء الاصطناعى.. دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الدعاية المضللة
الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة
مصرع شخص وإصابة 8.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وشاحنة بأسوان
سوريا .. غارات جوية اسرائيلية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| موديل اقتصادي أوتوماتيك بأقل سعر.. سيارة رياضية "كسر زيرو" بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن أحدث السيارات.

إم جي RX5 PLUS كاملة بانوراما كسر زيرو بهذا السعر
تعتبر السيارة إم جي RX5 PLUS من أشهر السيارات الرياضية التي انطلقت في مصر، منذ بداية الجيل الأول ووصولاً إلى تصميم "فيس ليفت"، حيث تمكنت أن تحقق شعبية كبيرة وسط موديلات الـ SUV الرياضية.

تحت المليون.. سيارة رياضية 2025 كسر زيرو أعلى فئة
تعد شيري تيجو 4 برو واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن فئة الكروس أوفر، وانطلقت هذه السيارة بعدد من التجهيزات والتقنيات بحسب كل فئة.

لادا جرانتا 2021 أوتوماتيك .. سيارة اقتصادية بأقل سعر
تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز السيارات التي طرحت في مصر، يرجع ذلك إلى سعرها الاقتصادي مقارنة بعدد من الطرازات الأخرى، إلى جانب تصميم السيدان خماسي الأبواب عن حساب سعة التخزين الخلفية، مع مقصورة تتسع إلى 5 أفراد.

من بينها سبورتاج وقشقاي .. 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر بالأسعار

استطاعت السيارات الرياضية أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، سواء كانت بتصميم الـ SUV أو الكروس أوفر، يرجع ذلك إلى الارتفاع المناسب عن الأرض والمساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز.

الكشف عن سيارة ACTYON الجديدة كليًا من KGM .. بمظهر رياضي
كشفت KGM الكورية الجنوبية، عن النسخة الجديدة كليًا من سياراتها ACTYON، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم هذه السيارة بعدد من التجهيزات القوية مع مظهر عصري.
 

أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أخبار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

زيزو

رسالة غامضة من زيزو داخل معسكر منتخب مصر بعد أنباء اقترابه من الأهلي

السلع التموينية

منحة عيد الفطر 2025 .. أسعار سلع الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

الصور الأولى لحادث التصادم باسوان

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس وشاحنة نقل بأسوان

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم اتوبيس ركاب وشاحنة نقل بأسوان

محافظ بني سويف

6 رحلات عمرة وجوائز مالية.. تكريم 300 من حفظة القرآن ببني سويف

بالصور

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد