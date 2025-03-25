أخبار السيارات| موديل اقتصادي أوتوماتيك بأقل سعر.. سيارة رياضية "كسر زيرو" بهذا السعر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن أحدث السيارات.

إم جي RX5 PLUS كاملة بانوراما كسر زيرو بهذا السعر

تعتبر السيارة إم جي RX5 PLUS من أشهر السيارات الرياضية التي انطلقت في مصر، منذ بداية الجيل الأول ووصولاً إلى تصميم "فيس ليفت"، حيث تمكنت أن تحقق شعبية كبيرة وسط موديلات الـ SUV الرياضية.

تحت المليون.. سيارة رياضية 2025 كسر زيرو أعلى فئة

تعد شيري تيجو 4 برو واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن فئة الكروس أوفر، وانطلقت هذه السيارة بعدد من التجهيزات والتقنيات بحسب كل فئة.

لادا جرانتا 2021 أوتوماتيك .. سيارة اقتصادية بأقل سعر

تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز السيارات التي طرحت في مصر، يرجع ذلك إلى سعرها الاقتصادي مقارنة بعدد من الطرازات الأخرى، إلى جانب تصميم السيدان خماسي الأبواب عن حساب سعة التخزين الخلفية، مع مقصورة تتسع إلى 5 أفراد.

من بينها سبورتاج وقشقاي .. 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر بالأسعار

استطاعت السيارات الرياضية أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، سواء كانت بتصميم الـ SUV أو الكروس أوفر، يرجع ذلك إلى الارتفاع المناسب عن الأرض والمساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز.

الكشف عن سيارة ACTYON الجديدة كليًا من KGM .. بمظهر رياضي

كشفت KGM الكورية الجنوبية، عن النسخة الجديدة كليًا من سياراتها ACTYON، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم هذه السيارة بعدد من التجهيزات القوية مع مظهر عصري.

