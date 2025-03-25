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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن سيارة ACTYON الجديدة كليًا من KGM .. بمظهر رياضي

سيارة ACTYON KGM
سيارة ACTYON KGM
صبري طلبه

كشفت KGM الكورية الجنوبية، عن النسخة الجديدة كليًا من سياراتها ACTYON، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم هذه السيارة بعدد من التجهيزات القوية مع مظهر عصري.

القدرات الفنية للسيارة ACTYON الجديدة 

تعتمد السيارة ACTYON على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء ومعدل استهلاك للوقود يقدر بحوالي 8 لترات عند خوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

  سيارة ACTYON KGM

تجهيزات السيارة ACTYON

تضم السيارة ACTYON عدد من التجهيزات الداخلية منها، شاشة قياس 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مقاعد قابلة للتدفئة مع خصائص الضبط الالكتروني لاختيار أوضاع الجلوس، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

  سيارة ACTYON KGM

زودت السيارة ACTYON بلمسات خشبية فاخرة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الحماية والأمان، أبرزها الوسائد الهوائية AIRBAGS المتقدمة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني.

تصميم السيارة الرياضية KGM ACTYON

تضم السيارة ACTYON تقنيات رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، بالاضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة داخلية وخارجية، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مع قاعدةعجلات بطول 2.68 متر، ومقدمة ذات مصابيح أمامية حادة الشكل وإضاءة LED.

  سيارة ACTYON KGM

تحتوي السيارة ACTYON على سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، زجاج خلفي معتم، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4.74 متر للطول الكلي، و1.92 متر للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.68 متر.

KGM ACTYON سيارة ACTYON الجديدة السيارة ACTYON سيارة KGM الجديدة

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