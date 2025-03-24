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شيري تكشف النقاب رسميًا عن أريزو 8 برو.. وهذا سعرها عالميًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تكشف النقاب رسميًا عن أريزو 8 برو.. وهذا سعرها عالميًا

شيري أريزو 8 برو
شيري أريزو 8 برو
صبري طلبه

كشفت شيري، عن طرح السيارة أريزو 8 برو بشكل رسمي في السوق الصينية، حيث تواصل من تعزيز تواجدها هناك، بعد طرح هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

تصميم وأبعاد السيارة شيري أريزو 8 برو

قدمت السيارة شيري أريزو 8 برو بعدد من التجهيزات مع مظهر أنيق، حيث ظهرت بشبكات أمامية باللون الأسود ذات فتحات متعددة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية بمظهر حاد، وجنوط رياضية، إلى جانب مصابيح ضباب، حيث تتبنى هذه النسخة مفهوم الفن في الحركة Art in motion.

 شيري أريزو 8 برو

تأتي السيارة شيري أريزو 8 برو بأبعاد خارجية بلغت 1,843 مم للعرض الكلي، وبنسبة طول بلغت 4,780 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,790 مم، و 1.469 مم للارتفاع الكلي، كما تأتي السيارة بخلفية انسيابية مع مخارج عادم مزدوجة وعواكس ضوئية.

 شيري أريزو 8 برو

القدرات الفنية للسيارة شيري أريزو 8 برو 

تعتمد السيارة شيري أريزو 8 برو على نفس القدرات الفنية التي تتمثل في محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 194 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار مزدوج القابض.

وتشير بعض التقارير العالمية، إلى أن شيري تنوي طرح محرك آخر سعة 2000 سي سي، بقوة 250 حصانا و390 نيوتن متر من عزم الدوران، خلال شهر مايو القادم.

 شيري أريزو 8 برو

تجهيزات السيارة شيري أريزو 8 برو 

تضم السيارة شيري أريزو 8 برو شاحن لاسلكي للهواتف، شاشات LCD قياس 10.25 بوصة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية قياس 15.6 بوصة، مقاعد كهربائية أمامية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي.

 شيري أريزو 8 برو

السعر العالمي للسيارة شيري أريزو 8 برو المقدمة في الصين 

تبدأ أسعار السيارة شيري أريزو 8 برو في السوق الصينية من 116,900 يوان صيني (نحو 814.941 جنيها)، وصولاً إلى 132,900 يوان صيني (نحو 926.481 جنيها).

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