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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توسان وBMW X1 .. RX5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر "بالأسعار"

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر والـ SUV، واستطاعت هذه الفئات أن تحظى بشعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى التصميم الرياضي والمظهر العائلي، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل إصدار وفئة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري

هيونداي توسان 

هيونداي توسان 

زودت سيارة هيونداي توسان 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتستغرق السيارة 9 ثواني للتسارع من 0 إلى 100 كم/س.

تتراوح أسعار السيارة هيونداي توسان 2025 بين 1,790,000 جنيه و 2,425,000 جنيه.

بي ام دبليو X1

بي ام دبليو X1

تستمد السيارة بي ام دبليو X1 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر/100 كم.

تبدأ أسعار السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2025 من 2,950,000 جنيه إلى 3,350,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو 

شيري تيجو 7 برو 

تضم السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 محرك رباعي الاسطوانات، تيربو، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 154 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

تبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو 2025 من 1,250,000 جنيه إلى 1,450,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

تعتمد السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 بسعر يبدأ من 1,500,000 جنيه إلى 1,550,000 جنيه.

جيتور تي 2 

جيتور تي 2 

زودت السيارة جيتور تي 2 موديل 2025 بناقل سرعات 7 غيار طراز DSG، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

يبلغ سعر السيارة جيتور تي 2 موديل 2025 نحو 1,895,000 جنيه.

جيتور تي 2 هيونداي توسان بي ام دبليو X1 شيري تيجو 7 برو إم جي RX5 PLUS

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