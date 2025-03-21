كيا سبورتاج موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر| صور

استطاعت السيارة كيا سبورتاج أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، منذ إنطلاق الاجيال السابقة وصولًا إلى الجيل الحالي، حيث تعد واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة "كسر الزيرو" حيث لم تقطع وسى كيلومترات بسيطة لا تتعد 30 كم، وبمفهوم الفبريكا بالكامل.

بلغ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 التي نتحدث عنها مليون و850 ألف جنيه، حيث تنتمي إلى فئات EX، ولكن ننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة بمراجعة متوسط الاسعار، مع الكشف الفني الجيد.

كيا سبورتاج

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2025

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الاداء 7 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات السيارة كيا سبورتاج موديل 2025

تضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، مع مثبت للسرعة، ومرايات جانبية كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 بنظام مانع السرقة، إنذار، حساسات ركن، فرامل يد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم أوامر التحكم الصوتي، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، أماكن جانبية للأكواب.

كيا سبورتاج

ترتكز السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 على جنوط رياضية 17 بوصة، مع واجهة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، حيث تضم السيارة شبكات كبيرة، وأبعاد خارجية تبلغ 4515 مم للطول الكلي، و1865 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1650 مم.