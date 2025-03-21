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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيك

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات ، ومنها اصدارات ميتسوبيشي اليابانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والموديلات، بالاضافة إلى عناصر التصميم الخارجي ومنها إصدارات السيدان.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج واحدة من أبرز السيارات التي طرحت في السوق المصري، والتي اشتهرت لعدة نقاط أهمها الانتماء إلى الفئة الاقتصادية، إلى جانب توفير الوقود، وتمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ميتسوبيشي اتراج

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 670 ألف جنيه، مع عدد كيلومترات بسيطة، وضمن فئة هاي لاين كاملة التجهيزات.

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، فيما يتضمن القدرات الفنية والميكانيكية، بالإضافة إلى سلامة الهيكل الداخلي والخارجي، ومراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

ميتسوبيشي اتراج

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على ناقل سرعات CVT أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تجهزيات السيارة ميتسوبيشي اتراج

تضم السيارة ميتسوبيشي اتراج مصابيح ضباب، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، باور، مكيف هواء، جنوط، مقصورة داخلية تتسع إلى 5 أفراد، مساحة تخزين خلفية مناسبة.

ميتسوبيشي اتراج

وسائل الحماية والامان للسيارة ميتسوبيشي اتراج

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، ونظام إيموبليزر مانع السرقة، إنذار، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج بنسبة طول كلي بلغت 4305 مم، و1670 مم للعرض الكلي، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1515 مم، و170 مم للخلوص أي ارتفاع السيارة عن الارض.

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