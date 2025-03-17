ماذا تقدم سيارة شاومي SU7 الخارقة وكم سعرها في الإمارات؟

تعتبر السيارة شاومي SU7 من أبرز السيارات الخارقة التي قدمت خلال الفترة الأخيرة، واستطاعت هذه السيارة أن تحقق شعبية كبيرة في مختلف الأسواق، نسبة إلى دخول علامة شاومي هذا المجال، إلى جانب القدرات المذهلة التي تتمتع بها السيارة، بالإضافة إلى حزمة التجهيزات والتقنيات.

القدرات الفنية للسيارة شاومي SU7

تعتمد السيارة شاومي SU7 على محرك كهربائي بقوة 299 حصانا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، مع زمن تسارع يقدر بحوالي 5.7 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة.

شاومي SU7

وتتقلص هذه المدة لتصل إلى 2.7 ثانية فقط وسرعة قصوى 265 كيلومتر في الساعة، مع استخدام محركات كهربائية مزدوجة بقوة 673 حصانا و838 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بطارية السيارة شاومي SU7 والمدى

تأتي السيارة بأنواع من البطاريات حسب الفئة، إلى جنب اختلاف مدى السير، وزودت الفئة الأولى ببطارية سعة 94.3 كيلووات/ساعة، وأخرى 101 كيلووات في الساعة، مع مدى للسير يتراوح بين 758 و800 كيلومتر.

شاومي SU7

تصميم السيارة شاومي SU7

تأتي السيارة شاومي SU7 بتصميم مميز، جاءت بمفهوم رباعي الأبواب مع مقابض مخفية، ومصابيح أمامية حادة الشكل تتسم بالشراسة مع إضاءة LED، وجنوط رياضية ذات مظهر أنيق، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

شاومي SU7

وترتكز السيارة شاومي SU7 على قاعدة عجلات بطول 3.000 م، وطول كلي للسيارة يقدر بـ 4.997 م، و1.963 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.455 م، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 517 لتر.

أسعار السيارة شاومي SU7 موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة شاومي SU7 موديل 2025 في السوق الإماراتي بأسعار تبدأ من 189,000 درهم للفئة الأولى، وبسعر 225,000 درهم للفئة الثانية.