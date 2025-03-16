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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تكشف عن أرخص سيارة كهربائية .. كم يبلغ سعرها ؟

فولكس فاجن ID. Every1
فولكس فاجن ID. Every1
صبري طلبه

تواصل عملاق تصنيع السيارات الألمانية فولكس فاجن من تألقها في هذا المجال، بعد أن كشفت عالميًا عن النسخة الكهربائية الجديدة كليًا، والتي تحمل اللقب  ID. Every1 الاختبارية.

من المحتمل انتاجية السيارة فولكس فاجن ID. Every1 في عام 2027، وتعتبر هذه السيارة واحدة من أبرز السيارات الكهربائية، حيث تنافس بتصميمها المميز الكثير من الطرازات إضافة إلى سعرها.

فولكس فاجن ID. Every1

وتعزز فولكس فاجن من تواجدها عالميًا مع انطلاق السيارة ID. 2all في عام 2026، لتتبعها النسخة صاحبة هذا الموضوع ID. Every1 الاختبارية، والتي تنتمي إلى طرازات الهاتشباك العصرية.

القدرات الفنية للسيارة الاختبارية ID. Every1 

يصل مدى سير فولكس فاجن ID. Every1 الاختبارية إلى 250 كيلومتر، حيث تعتمد على بطارية صغيرة الحجم، تعمل مع محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانا، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كليومتر في الساعة.

فولكس فاجن ID. Every1

تصميم السيارة ID. Every1 الاختبارية

تعتمد السيارة فولكس فاجن ID. Every1 الاختبارية على تصميم مميزة من فئة الهاتشباك، وتأتي السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة عبر مصابيح LED، ومصابيح اخرى ضبابية على جانبي الصادم، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتخذ تصميم النجمة وباللون الفضي والأسود.

حصلت السيارة فولكس فاجن ID. Every1 الاختبارية على مقابض مخفية ذات مظهر عصري، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بعلب سوداء، وتقدم السيارة بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 305 لتر، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 3880 مم.

فولكس فاجن ID. Every1

مقصورة عصرية للسيارة فولكس فاجن ID. Every1

زودت السيارة فولكس فاجن ID. Every1 بمقصورة عصرية تضم مقاعد أنيقة، من الممكن أن تدعم تغيير أوضاع الجلوس كهربائيًا، بالاضافة إلى شاشة كبيرة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقود حركة متعدد الوظائف يدعم أوامر التحكم المختلفة.

أسعار السيارة فولكس فاجن ID. Every1 في السوق العالمي 

ستبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن ID. Every1 من 20 ألف دولار.

فولكس فاجن ID Every1 فولكس فاجن ID Every1 السيارة فولكس فاجن ID Every1 السيارة ID Every1 الاختبارية

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