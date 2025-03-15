أرخص سيارة عائلية موديل 2025 بحالة الفبريكا .. سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات على مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها الرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان، بالاضافة إلى طرازات الهاتشباك، إلى جانب فئة السيارات العائلة صاحبة الـ 7 مقاعد.

واستطاعت السيارات العائلية أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى المساحة الرحبة، وتعتبر السيارة شيفروليه n300 واحدة من أرخص تلك الاصدارات.

شيفروليه n300

وظهرت السيارة شيفروليه n300 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتجاوز الـ 1500 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 595 ألف جنيه.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو" بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن حالة المحرك والمنظومة الميكانيكية، بالاضافة إلى سلامة الهيكل الداخل والخارجي للسيارة، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه n300 موديل 2025

تعتمد السيارة شيفروليه n300 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 85 حصانا و108 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستخدم ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار لأوامر التنقل.

شيفروليه n300

تجهيزات السيارة شيفروليه n300

تضم السيارة شيفروليه n300 مقصورة داخلية تتسع إلى 7 أفراد، مع إمكانية طي القاعد، ووجود نوافذ كهربائية أمامية فقط، ومكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، قفل مركزي للأبواب، بالاضافة إلى نظام فرامل ABS المانع للانغلاق.

تصميم وأبعاد السيارة شيفروليه n300

ترتكز سيارة شيفروليه n300 على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وتأتي السيارة بنسبة طول كلي 4005 مم، و1620 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1900 مم، و170 مم للخلوص أي ارتفاع السيارة عن الارض، بالاضافة إلى وجود أبواب جانبية جرارة، ومصابيح أمامية حادة الشكل، 4 جنوط.