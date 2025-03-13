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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوروبية موديل 2025 بحالة كسر الزيرو

رينو تاليانت موديل 2025
رينو تاليانت موديل 2025
صبري طلبه

ظهرت السيارة رينو تاليانت موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 150 كم، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا.

وتنتمي هذه السيارة إلى طرازات الفئة الأولى، وتعد رينو تاليانت هي ارخص سيارة أوروبية في السوق المصري ضمن موديلات 2025، والتي تعتمد على تصميم السيدان مع باقة من التجهيزات.

ورصدت السيارة رينو تاليانت موديل 2025 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 680 ألف جنيه، وننصح دومًا بأهمية الفحص الفني الشامل عن شراء أي سيارة مستعملة، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار في السوق.

القدرات الفنية للسيارة رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تعتمد السيارة رينو تاليانت موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تصميم وأبعاد السيارة رينو تاليانت موديل 2025 

تنتمي السيارة رينو تاليانت موديل 2025 إلى عائلة السيدان، وتظهر السيارة بملامح خارجية ذات مصابيح حادة الشكل، وإضاءة نهارية، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وبنسبة طول كلي بلغت 4396 مم، و1848 مم للعرض الكلي، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1501 مم، وقاعدة عجلات بطول 2649 مم، مع حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 528 لتر.

رينو تاليانت موديل 2025

تجهيزات السيارة رينو تاليانت موديل 2025 

زودت السيارة رينو تاليانت موديل 2025 بعدد كبير من التجهيزات ابروها تقنيات الحماية منها وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، قفل مركزي للأبواب، حساسات ركن، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة.

رينو تاليانت موديل 2025

وتضم السيارة رينو تاليانت موديل 2025 عدد من التجهيزات الاخرى منها، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف،نوافذ كهربائية، تحكم كهربائي للمرايات الجانبية.

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