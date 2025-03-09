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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات أصغر كروس أوفر من فيات في السوق السعودي| صور

فيات X500
فيات X500
صبري طلبه

تعتبر السيارة فيات X500 من أصغر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الايطالية في السوق العالمي والعربي، وذلك عن فئة الكروس أوفر، وتقدم السيارة في السوق السعودي ضمن موديلات 2025 عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع حزمة من التقنيات.

القدرات الفنية لمحرك السيارة فيات X500 موديل 2025

تعتمد السيارة فيات X500 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

فيات X500

تسارع السيارة فيات X500 موديل 2025 

تصل السيارة فيات X500 موديل 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 190 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية..

معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات X500 موديل 2025 

يقدر متوسط استهلاك السيارة فيات X500 موديل 2025 من الوقود بحوالي 5.7 لتر، عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

فيات X500

الابعاد الخارجية للسيارة فيات X500 موديل 2025

تأتي السيارة فيات X500 موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4.248 مم، وبنسبة عرض كلي 1.796 مم، و1.600 مم للارتفاع الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.570 مم، وتقدم بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 245 لتر.

تجهزات السيارة فيات X500 موديل 2025 

ترتكز السيارة فيات X500 موديل 2025 على جنوط رياضية، مع واجهة أمامية تضم مصابيح بتقنية LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا للمتابعة، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

فيات X500

وتضم السيارة فيات X500 موديل 2025 من الداخل شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، قفل مركزي، ريموت تحكم، فرامل بنظام مانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني لقوى الكبح، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

سعر السيارة فيات X500 موديل 2025 في السوق السعودي 

تقدم السيارة فيات X500 موديل 2025 في السعودية من خلال فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر يبلغ 117.899 ريال سعودي.

فيات X500 أسعار فيات X500 سعر فيات X500 أسعار فيات X500 في السعودية سعر فيات X500 في السوق السعودي

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