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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات يابانية تبدأ من 850 ألف جنيه .. أسعار ومواصفات

سيارات يابانية
سيارات يابانية
صبري طلبه

تقدم العلامات اليابانية من كبرى شركات تصنيع السيارات، مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تختلف من ناحية التصميم التصميم الخارجي والداخلي، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والاسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

1 - سوزوكي سويفت

 

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت 2025 على محرك 1200 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 81 حصانا و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تقدم السيارة سوزوكي سويفت 2025 بسعر يبلغ 849,900 جنيه

نيسان قشقاي

2 - نيسان قشقاي

 

زودت السيارة نيسان قشقاي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، 1300 سي سي، بقوة 148 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 8.9 ثانية، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 188 حصانا سعة 1500 سي سي، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 من 1,499,000 جنيه إلى 1,929,000 جنيه.

ميتسوبيشي اوتلاندر

3 - ميتسوبيشي اوتلاندر

 

تستمد ميتسوبيشي اوتلاندر قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

يتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر بين 1,375,000 جنيه و 1,550,000 جنيه.

نيسان جوك

4 - نيسان جوك

 

تتسارع السيارة نيسان جوك موديل 2025 من 0 إلى 100 كم/ساعة في 10.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 115 حصانا و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تبدأ أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2025 من 1,068,000 جنيه إلى 1,168,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 

5 - ميتسوبيشي اكليبس كروس 

 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع إمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.6 ثانية.

يتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 بين 1,650,000 جنيه و 1,880,000 جنيه.

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