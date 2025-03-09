كاديلاك تقدم اسكاليد IQL موديل 2026 .. بتصميم أكبر| صور

تواصل كاديلاك الأمريكية تألقها عالميًا، بعد الكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية من طرازات كاديلاك الشهيرة تحت اسم IQL موديل 2026.

وتعد عائلة اسكاليد من اشهر ما قدمت كاديلاك الأمريكية، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ضمن فئات الـ SUV، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم العملاق.

القدرات الفنية للسيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026

تعتمد السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026 على زوج من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 750 حصانا، و1064 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

كاديلاك اسكاليد IQL

بطارية السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026

يصل مدى السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026 إلى 460 ميلًا، أي ما يعادل 740 كيلومتر، وبطارية سعة 205 كيلووات، وبقدرات الشحن السريع بقدرة 350 كيلووات، حيث يمكن شحن نسبة تكفي لمسافة 187 كم خلال 10 دقائق.

تسارع مميز للسيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026

تحتاج السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026 مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 60 ميلأ/ساعة، أي ما يعادل 96 كيلومتر.

كاديلاك اسكاليد IQL

تصميم السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026

تأتي السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026 بتصميم عملاق من الفئة الرياضية، مع جنوط مميزة، وشبكة أمامية عصرية، وعتبات جانبية، مصابيح تتسم بالشراسة وبتقنية LED، وزجاج معتم بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية مناسبة، ومقصورة عائلية تتسم الرحابة.

الداخلية وتجهيزات سيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026

تضم السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026 شاشة قياسها 11 بوصة تتوسط كنسول السيارة، بالاضافة إلى شاشة للركاب قياسها 20 بوصة، ولوحة عدادات 35 بوصة، مع مجموعة رقمية قياسها 55 بوصة، إلى جانب وجود سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

كاديلاك اسكاليد IQL

وتحتوي السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026 على مرايات جانبية كهربائية، ومجموعة من أدوات التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، مع مقاعد ذات تحكم كهربائي في أوضاع الجلوس.

أسعار السيارة كاديلاك اسكاليد IQL موديل 2026

تبدأ أسعار السيارة اسكاليد IQL موديل 2026 من 132,695 دولار أمريكي.