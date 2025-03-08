تبدأ من 118 ألف ريال .. أسعار ومواصفات جايكو J8 بعد طرحها في السعودية

يعزز الصانع الصيني تواجده داخل السوق السعودي للسيارات، بعد الكشف عن السيارة جايكو J8 موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع أسعار تبدأ من 118,910 ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة جايكو J8 موديل 2025

تعتمد السيارة جايكو J8 موديل 2025 على محرك TGDI سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 261 حصانا و400 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء DCT.

جايكو J8 موديل 2025

تجهيزات وتقنيات سيارة جايكو J8 موديل 2025

تضم السيارة جايكو J8 موديل 2025 عدد من التجهيزات سواء تتعلق بالحماية أو الرفاهية ومنها، نظام مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، الكشف عن التصادم الخلفي، نظام مراقبة السائق، وسائد هوائية تتراوح بين 6 و10، كاميرا محيطة 540 درجة، نظام التحذير من التصادم الأمامي، مساعد القيادة في الازدحام، مثبت سرعة تكيفي.

جايكو J8 موديل 2025

أما عن تقنيات الرفاهية زودت السيارة جايكو J8 موديل 2025، بإضاءة محيطة، سقف من الكنتارا، مقاعد أمامية كهربائية مع 8 وضعيات، شاشة مزدوجة بقياس 12.3 بوصة، نظام صوتي يتراوح بين 12 و14 مكبر طراز SONY، شحن لاسلكي للهاتف.

جايكو J8 موديل 2025

وتأتي السيارة جايكو J8 موديل 2025 بتجيهزات تتضمن فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية تتراوح بين 19 و20 بوصة، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.820 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.820 مم، و1.930 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.710 مم.

جايكو J8 موديل 2025

أسعار السيارة جايكو J8 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جايكو J8 موديل 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 118,910 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 132,135 ريال، ويصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 145,935 ريال سعودي.