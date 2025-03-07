أخبار السيارات| أسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر.. اركب كيا سيراتو 2011 فبريكا بأقل سعر.. مازيراتي جران الجديدة بسقف مكشوف

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو”، بالإضافة إلى أخبار تتعلق بأسعار ومواصفات أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وأخبار عالمية عن أحدث الإصدارات.

هيونداي النترا توب لاين 2025 كسر زيرو .. بهذا السعر

استطاعت العلامة الكورية هيونداي أن تقدم عددا كبيرا من الموديلات والطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية والتجهيزات، إلى جانب التصميم الخارجي بين الهاتشباك والرياضية وفئة السيدان.

منها تويوتا وهيونداي .. أسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستتخدام SUV، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

سوزوكي سويفت 2024 كسر زيرو.. أرخص هاتشباك يابانية

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي قدمت في السوق المصري، والتي تعزز من تواجدها في سوق المستعمل، كواحدة من سيارات الفئة الاقتصادية، والتي تنتمي إلى تصميم الهاتشباك الشبابي.

اركب كيا سيراتو 2011 فبريكا بأقل سعر .. سوق المستعمل

قدمت العملاقة الكورية الجنوبية كيا، مجموعة كبيرة من السيارات داخل السوق المصري، منها اصدارات السيدان الشهيرة، وعلى رأسها الايقونة سيراتو، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى الاعتمادية والاداء المميز.

بقوة 490 حصانا .. مازيراتي جران الجديدة بسقف مكشوف

تواصل مازيراتي الايطالية والمتخصصة في مجال صناعة السيارات الفاخرة، تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب جران، ولكن باطلالة الكوبيه كابروليه ذات السقف المكشوف.