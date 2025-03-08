تعديل مميز لسيارة بي إم دبليو X2 الرياضية .. صور

كشفت AC Schnitzer العالمية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن حزمة من الترقيات الجديدة التي أجرتها على النسخة بي إم دبليو X2 الشهيرة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV.

تعديلات مميزة للسيارة بي إم دبليو X2

حصلت السيارة بي إم دبليو X2 على سبويلر خلفي أنيق يزيد من الطابع الرياضي الخاص بهذه النسخة، بالإضافة إلى ترقيات متعددة المقاطع ناحية الصادم الخلفي، معزز بلمسات سوداء وعواكس ضوئية، إلى جانب الأقطاب الثنائية ناحية السقف.

بي إم دبليو X2 المعدلة

وترتكز السيارة بي إم دبليو X2 على جنوط من الألومنيوم يبلغ قياسها 20 بوصة، حيث ظهرت باللون الأسود وبتصميم هندسي متعدد الاضلاع، وعلب مكابح باللون الأحمر، بالإضافة إلى واجهة أمامية عصرية تضم شبكات متعددة الفتحات الهوائية.

جاءت السيارة بي إم دبليو X2 المعدلة ببعض اللمسات منها توسعة للمسار بمقدار 10 ملم بالمحورين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى وجود عتبات جانبية ذات مظهر رياضي، وزجاج خلفي معتم، مع تعديلات شملت المقصورة الداخلية للسيارة.

بي إم دبليو X2 المعدلة

القدرات القياسية لسيارة بي إم دبليو X2

تأتي السيارة بي إم دبليو X2 بقدرات قياسية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا و400 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

وتأتي السيارة بي إم دبليو X2 بقدرات فنية عالية الأداء من ناحية التسارع والانطلاق، حيث يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 5.4 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

بي إم دبليو X2 المعدلة

الأبعاد الخارجية للسيارة بي إم دبليو X2

جاءت النسخة القياسية بأبعاد خارجية بلغت 4554 مم للطول الكلي، و 1845 مم للعرض، بينما يصل الارتفاع إلى 1590 مم، و191 مم للخلوص الارضي، مع قاعدة عجلات بطول 2692 مم.