ماذا تقدم مرسيدس EQS موديل 2025 وكم سعرها عالميًا ؟

تواصل مرسيدس الألمانية تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم السيارة EQS موديل 2025، والتي تعد من أحدث السيارات الكهربائية، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتبدأ أسعارها عالميًا من 106,400 دولار أمريكي.

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس EQS موديل 2025

زودت السيارة مرسيدس EQS موديل 2025 بمحرك كهربائي بقوة 355 حصانا و568 نيوتن متر من عزم الدوران، مع بطارية 118 كيلووات/ساعة، ومدى سير يقدر بحوالي 520 كيلومتر وفقاً لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وتأتي السيارة مرسيدس EQS موديل 2025 بقدرات فنية اخرى بقوة 355 حصانا وعزم دوران يتخطى الـ 800 نيوتن متر، مع مدى سير يبلغ 312 ميل أي ما يعادل 502 كيلومتر، بينما تقدم الفئة EQS 580 4Matic بعدد 2 من المحركات الكهربائية بقوة 536 حصانا.

مرسيدس EQS موديل 2025

ويبلغ عزم الدوران للسيارة بحوالي 858 نيوتن متر، ويصل مدى سير هذه النسخة إلى 317 ميل أي ما يعادل 510 كيلومتر، وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، وتستمد جميع الفئات قدرات الحركة من نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع ادوات مساعدة قائد المركبة.

تجهيزات السيارة مرسيدس EQS موديل 2025

تضم السيارة مرسيدس EQS موديل 2025 عدد كبير من التجهيزات منها، نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام تحذير الاصطدام الأمامي، تقنية رصد النقاط العمياء، خاصية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام تنبيه حركة المرور الأمامية والخلفية، بالاضافة إلى نظام مساعدة التوجيه عند مغادرة المسار، كاميرات للمتابعة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

مرسيدس EQS موديل 2025

زودت السيارة بلوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 إنش، وشاحن لاسلكي للهواتف، شاشة أمامية للراكب مقاس 12.3 إنش، وإضاءة محيطة تتكون من 64 لونًا، مقاعد كهربائية مدفأة وقابلة للتعديل، نظام صوتي ترفيهي مكون من 15 مكبر طراز Burmester 3D، شاشة مرسيدس Hyperscreen القياسية.

أسعار السيارة مرسيدس EQS موديل 2025 عالميًا

تقدم السيارة مرسيدس EQS موديل 2025 عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 106,400 دولار أمريكي للفئة EQS SUV 450+، ويبدأ سعر الفئة 450 4Matic من 109,400 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر الفئة 580 4Matic عالية التجهيزات من 129,350 دولار أمريكي.