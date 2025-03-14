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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 629 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو من فئة السيدان

سيارات السيدان
سيارات السيدان
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية وبلد المنشأ، إلى جانب تنوع الاسعار، والتصميمات ايضا بين الرياضية والهاتشباك وفئة السيدان الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري، بأسعار تبدأ من 629,900 جنيه.

 بروتون ساجا

1 - بروتون ساجا

 

تستمد السيارة بروتون ساجا موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 95 حصانا و120 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر/100 كم.

يبلغ سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2025 نحو 629,900 جنيه.

 إم جي 5

2 - إم جي 5

 

تعتمد إم جي 5 قوتها على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، وتحتاج السيارة إلى  فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية، للتتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

يتراوح سعر السيارة إم جي 5 بين 900,000 جنيه ومليون جنيه.

 نيسان سنترا

3 - نيسان سنترا

 

زودت السيارة نيسان سنترا 2025 بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة نيسان سنترا 2025 في مصر من 999,000 جنيه إلى 1,099,000 جنيه.

هيونداي النترا CN7

4 - هيونداي النترا CN7

 

تستخدم السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2025 محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، قادر على ضخ 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

يتراوح سعر السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2025 بين 1,375,000 جنيه و 1,930,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

5 - بايك يو 5 بلس

 

تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع قوة إجمالية قدرها 111 حصانا و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

تبدأ أسعار السيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 من 799,900 جنيه إلى 899,900 جنيه.

 

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