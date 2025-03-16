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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات BMW X6 موديل 2025 في السعودية | صور

BMW X6 موديل 2025
BMW X6 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة BMW X6 موديل 2025 من أقوى السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الألمانية في السوق السعودي وعالميًا، وتجمع هذه السيارة بين الفخامة والطابع الرياضي، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة.

القدرات الفنية للسيارة BMW X6 موديل 2025 

تستمد السيارة BMW X6 موديل 2025 قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 340 حصانا و450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الدفع الكلي للعجلات.

BMW X6 موديل 2025 

تسارع السيارة BMW X6 موديل 2025 

تستطيع السيارة BMW X6 موديل 2025 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.5 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 250 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود للسيارة BMW X6 موديل 2025 

يقدر متوسط استهلاك السيارة BMW X6 موديل 2025 من الوقود بحوالي 9.9 لتر عند قطع مسافة 100 كيلومتر.

أبرز التجهيزات بالسيارة BMW X6 موديل 2025 

تضم السيارة BMW X6 موديل 2025 شاشة عرض داخلية تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاشة اخرى ناحية السائق لعرض البيانات، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، عجلة قيادة تتيح إمكانية التحكم في الوسائط المتعددة، كاميرا 360 درجة للمتابعة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

BMW X6 موديل 2025 

زودت السيارة BMW X6 موديل 2025 بنظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، بالاضافة إلى تقنية المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، نظام الثبات الالكتروني، إلى جانب مانع الانغلاق، مثبت سرعة تكيفي، تحكم كهربائي للمرايات، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب خاصية بدء التشغيل وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

أسعار السيارة BMW X6 موديل 2025 في السوق السعودي 

تبدأ أسعار السيارة BMW X6 موديل 2025 في السعودية من 458.125 ريال سعودي.

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