تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو بهذا السعر

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت في السوق المصري باختلاف أجيالها، وتقدم السيارة بتصميم السيدان الشهير مع مجموعة كبيرة من التجهيزات بحسب كل فئة.

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن فئات SMART، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

تويوتا كورولا

وبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 التي نتحدث عنها نحو مليون 450 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراعاة متوسط الأسعار قبل شراء أي سيارة مستعملة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

محرك وأداء السيارة تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا

التسارع واستهلاك الوقود للسيارة تويوتا كورولا 2024

تستهلك السيارة تويوتا كورولا نسبة من الوقود قدرها 6.8 لتر، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 189 كم/ساعة، مع إمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية.

تجهيزات السيارة تويوتا كورولا 2024

تضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 مجموعة كبيرة من التجهيزات أبرزها، مرايات كهربائية جانبية ضم، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج مظلل، بلوتوث، مدخل AUX و USB، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

تويوتا كورولا

كما تضم السيارة تويوتا كورولا 2024 مثبت سرعة، إنذار، قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام إيموبليزر مانع للسرقة.