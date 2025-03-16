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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوروبية موديل 2020 فبريكا .. سوق المستعمل

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه
صبري طلبه

تعد السيارة ستروين سي اليزيه واحدة من أرخص السيارات الأوروبية التي طرحت في مصر، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة، واكتسب السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم العصري، والتجهيزات الفنية والتقنيات المقدمة.

وظهرت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة الفبريكا من الداخل والخارج وبسعر يبلغ 620 ألف جنيه.

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بمراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل، بالاضافة إلى أهمية الكشف الشامل يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

ستروين سي اليزيه

القدرات الفنية للسيارة ستروين سي اليزيه 2020 

تعتمد السيارة ستروين سي اليزيه 2020 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكي، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تسارع السيارة ستروين سي اليزيه 2020 واستهلاك الوقود 

تنطلق السيارة ستروين سي اليزيه 2020 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 12.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 188 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ستروين سي اليزيه

تجهيزات السيارة ستروين سي اليزيه 2020

زودت السيارة ستروين سي اليزيه 2020 بعدد من التجهيزات منها، قفل مركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مصابيح ضباب.

تضم السيارة ستروين سي اليزيه 2020 برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، بالاضافة إلى نظام ABS المانع للانغلاق، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية من الصدمات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، مع إمكانية فتح حقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل.

سوق المستعمل ستروين سي اليزيه ستروين أسعار ستروين سي اليزيه سي اليزيه ستروين سي اليزيه موديل 2020

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