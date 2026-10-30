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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق داخل مخزن بالمقطم والحماية المدنية تسيطر على النيران

الحريق
الحريق
محمد شراط

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع داخل مخزن مهجور بمنطقة المقطم، دون امتداد النيران إلى الأماكن والمنشآت المجاورة، وسط تحرك سريع من قوات الإطفاء للتعامل مع البلاغ ومحاصرة ألسنة اللهب.

تفاصيل حريق مخزن بالمقطم 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مهجور بدائرة منطقة المقطم، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وعقب وصول القوات، بدأت أعمال محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداده إلى العقارات والمنشآت المحيطة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المقررة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

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