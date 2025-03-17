تبدأ من 90 ألف ريال .. أسعار جيتور داشينج 2025 في السعودية| صور

تعزز جيتور الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي، بطرح العديد من موديلات 2025، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV جيتور داشينج موديل 2025، وتقدم هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 90 ألف ريال سعودي.

الأداء الفني للسيارة جيتور داشينج موديل 2025

المحرك الاول

زودت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

المحرك الثاني

تعتمد النسخة الثانية على ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضًا، ولكن مقترن بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر.

جيتور داشينج موديل 2025

الأبعاد الخارجية وتصميم السيارة جيتور داشينج موديل 2025

تعتمد السيارة جيتور داشينج موديل 2025 على تصميم رياضي، مع واجهة أمامية عصرية ومصابيح تتسم بالشراسة، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى مقابض مميزة، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.720 مم، وطول كلي يبلغ 4.590 مم، و1.900 مم للعرض الكلي، و1.685 مم للارتفاع.

جيتور داشينج موديل 2025

ابرز تجهيزات السيارة جيتور داشينج موديل 2025

تضم السيارة جيتور داشينج موديل 2025 مقاعد كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، و بصمة خارحية لسهولة فتح وغلق السيارة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، كاميرا خلفية مزودة بمستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف والتحكم، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، فتحة سقف كهربائية بانوراما، مقاعد كهربائية للتحكم في وضع الجلوس.

جيتور داشينج موديل 2025

تحتوي السيارة جيتور داشينج موديل 2025 على شاشة ملونة تعمل باللمس، مرايات كهربائية جانبية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، تقنية رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسار، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق والتوزيع الالكتروني.

جيتور داشينج موديل 2025

أسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السعودية من 90 ألف ريال، وصولاً إلى 111.975 ريال سعودي.