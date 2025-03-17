قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. غارات أمريكية جديدة على معاقل الحوثيين في الجوف
شاهيناز: أخبار الانفصال كاذبة.. وهذه الأغنية تجعلني أرقص
تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق.. كم سعر الكيلو؟
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
لو هتسافر.. خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا
الجيش الأمريكي: العمليات العسكرية في اليمن مستمرة
التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا
تراجع تقييم محمد صلاح بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد
اشتعال المنافسة في الدوري الإسباني.. صراع الصدارة والبقاء
موعد أذان الفجر 17 رمضان.. تتبقى دقائق معدودة فاستعد للإمساك
استمرار الموجة الحارة يومي الاثنين والثلاثاء.. تعرف على توقعات الأرصاد
انسى الـ SMS.. آبل تكشف عن دعم التشفير التام لرسائل RCS
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 90 ألف ريال .. أسعار جيتور داشينج 2025 في السعودية| صور

جيتور داشينج موديل 2025
جيتور داشينج موديل 2025
صبري طلبه

تعزز جيتور الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي، بطرح العديد من موديلات 2025، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV جيتور داشينج موديل 2025، وتقدم هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 90 ألف ريال سعودي.

الأداء الفني للسيارة جيتور داشينج موديل 2025

المحرك الاول

زودت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

المحرك الثاني

تعتمد النسخة الثانية على ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضًا، ولكن مقترن بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر.

جيتور داشينج موديل 2025

الأبعاد الخارجية وتصميم السيارة جيتور داشينج موديل 2025

تعتمد السيارة جيتور داشينج موديل 2025 على تصميم رياضي، مع واجهة أمامية عصرية ومصابيح تتسم بالشراسة، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى مقابض مميزة، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.720 مم، وطول كلي يبلغ 4.590 مم، و1.900 مم للعرض الكلي، و1.685 مم للارتفاع.

جيتور داشينج موديل 2025

ابرز تجهيزات السيارة جيتور داشينج موديل 2025

تضم السيارة جيتور داشينج موديل 2025 مقاعد كهربائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، و بصمة خارحية لسهولة فتح وغلق السيارة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، كاميرا خلفية مزودة بمستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف والتحكم، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، فتحة سقف كهربائية بانوراما، مقاعد كهربائية للتحكم في وضع الجلوس.

جيتور داشينج موديل 2025

تحتوي السيارة جيتور داشينج موديل 2025 على شاشة ملونة تعمل باللمس، مرايات كهربائية جانبية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، تقنية رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسار، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق والتوزيع الالكتروني.

جيتور داشينج موديل 2025

أسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السعودية من 90 ألف ريال، وصولاً إلى 111.975 ريال سعودي.

جيتور جيتور داشينج أسعار جيتور داشينج سعر جيتور داشينج في السعودية أسعار جيتور داشينج 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زيزو

زيزو يُخطر الأهلي بتطورات مفاوضاته مع الزمالك

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

درجات الحرارة

طقس العيد شتوي| الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة.. ونكشف عن موعد الانخفاض

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

ترشيحاتنا

برتوكول تعاون

لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه

الدكتور محمد فهيم

أيام الحسوم.. توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين خلال الفترة المقبلة

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية بورسعيد بحضور الأنبا تادرس

بالصور

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

انطوان كرباج
انطوان كرباج
انطوان كرباج

مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يقسم تركة عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

نور ايهاب

نور ايهاب توضح حقيقة ارتباطها بنور النبوي في رامز إيلون مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد