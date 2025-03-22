سعر تويوتا فورتشنر موديل 2025 بحالة كسر الزيرو| صور

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من أشهر وأقوى السيارات اليابانية التي قدمت في السوق المصري، والتي طرحت عبر عدد من الفئات تتنوع من ناحية القدرات الفنية، بالاضافة إلى بعض التقنيات، ولكنها تبقي على المفهوم الرياضي ضمن إصدارات الـ SUV المتعددة الاستخدام.

وظهرت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، لكن بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 100 كم، متع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، إلى جانب الانتماء للفئة عالية التجهيزات وبسعر 3 مليون و800 ألف جنيه.

تويوتا فورتشنر

وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار السيارة التي ترغب في الحصول عليها، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الحالة الهيكلية سواء من الداخل أو الخارج.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 الفئة عالية التجهيز على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 234 حصانا و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

تويوتا فورتشنر

وطرحت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بمحرك اخر للفئة الاولى، بقوة 163 حصانا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، سعة 2700 سي سي، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الدفع الخلفي.

تجهيزات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025

تضم السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 حزمة من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية ضم، مكيف هواء أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية جانبية، شاشة كبيرة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا فورتشنر

زودت السيارة بمثبت سرعة، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي، إنذار، مقاعد كهربائية، وسائد هوائية متقدمة للحماية، نظام الثبات الالكتروني، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار.