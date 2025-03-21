أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2025 في السعودية

تواصل لكزس من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح موديلات 2025 من سيارة NX، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية بتصميم فاخر يجمع بين الـ SUV وإطلالة الكروس أوفر، مع حزمة من التقنيات الداخلية والخارجية والفنية أيضًا.

القدرات الفنية للسيارة لكزس NX موديل 2025

زودت السيارة لكزس NX موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 235 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة.

لكزس NX

وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية، كما تقدم السيارة بمحرك اخر بقوة 240 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 239 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي وبقدرات الدفع الرباعي للسيارة.

الأبعاد الخارجية للسيارة لكزس NX موديل 2025

تأتي السيارة لكزس NX موديل 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.630 مم للطول الكلي، و1.845 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.630 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.660 مم.

لكزس NX

أبزر تجهيزات السيارة لكزس NX موديل 2025

تضم السيارة لكزس NX موديل 2025 حزمة من التجهيزات منها، نظام المساعدة على تسلق التلال، مساعد الفرامل BA، منبه النقطة العمياء، نظام أكياس هوائية متقدم AABS، كاميرا خلفية ومحيطة، أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامي و خلفي.

لكزس NX

زودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، تبريد و تسخين مقاعد، فتحة سقف كهربائية، مصابيح ترحيب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندريد اوتو، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء.

أسعار السيارة لكزس NX موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة لكزس NX موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 215,165 ريال للفئة الأولى، وبسعر يبلغ 256,887 ريال للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة 258,704 ريال سعودي.

وطرحت لكزس الفئة NX 350H في السوق السعودي بسعر يبلغ 221,720 ريال سعودي، ويصل سعر الفئة الخامسة NX 350H إلى 270,917 ريال سعودي.