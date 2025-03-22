بملايين وصنع منها 250 نسخة فقط.. سيارة هالاند الخارقة وأسطوله المميز

يواصل النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي من تألقه داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد شراء سيارة جديدة ونادرة تنتمي إلى طرازات بوجاتي الفرنسية الخارقة، حيث تقدم بقدرات فنية عالية الأداء تمنحها الأفضلية من ناحية التسارع والانطلاق.

كشفت تقارير عالمية عن شراء اللاعب إيرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي، لإحدى السيارات الخارقة من طراز بوجاتي وتحديدًا من إصدارات توربيلون، ذات الطابع المميز والأداء المنفرد، حيث تم إنتاج 250 نسخة فقط منها، ويقارب سعرها حاجز الـ 3.5 مليون جنيه إسترليني.

هالاند وسيارة بوجاتي توربيلون

ويتعين على هالاند دفع المزيد من الضرائب بسبب قوانين الانبعاثات المنخفضة الصارمة، حيث تتمتع السيارة بمحرك هجين، طراز V16 يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1800 حصان، وهي قوة هائلة تعمل مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تسارع مذهل لسيارة هالاند

تصل السيارة بوجاتي توربيلون إلى سرعة قصوى تقارب 280 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2 ثانية.

سيارة بوجاتي توربيلون

اسطول مميز لسيارة هالاند الخارقة

يمتلك إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، أسطولا مميزا من السيارات التي تحمل شعارات أكبر مصنعي المركبات حول العالم، منها النسخة فيراري مونزا SP2 صاحبة الأداء الخارق، كما ظهر بسيارة أخرى طراز مرسيدس AMG.

وظهر هالاند أيضًا بسيارة من طرازات أودي RS6 أفانت كواترو، بالإضافة إلى رينج روفر سبورت الرياضية والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، إلى جانب السيارة بورشه 911 GT3، وهي آخر سيارة اشتراها هالاند قبل أيقونة بجواتي الخارقة.