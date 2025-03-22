مقاوم للأعيرة النارية .. إصدار مصفح لسيارة تويوتا برادو الرياضية| صور

تعتبر السيارة تويوتا برادو من أبرز السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة اليابانية العريقة في مختلف الاسواق، وحققت السيارة شعبية كبيرة عالميًا نسبة إلى التصميم الرياضية من فئة الـ SUV، بالإضافة إلى قدراتها الفنية والتقنية.

إصدار مصفح من سيارة تويوتا برادو

علمت Inkas Armoured العالمية على تحويل السيارة تويوتا برادو إلى نسخة مصفحة عالية الأداء، ويبدو أن السيارة تحولت إلى أداة حربية أسفل الهيكل الخارجي، بعد أن حصلت على تصفيح فولاذي، حيث توفر حماية من مستوى BR6 ضد القنابل اليدوية، والرصاص.

سيارة تويوتا برادو

وحصلت السيارة تويوتا برادو بعد ترقيات Inkas Armoured على إطارات ران فلات والتي تستطيع على استمرار الحركة بعد تعرضها للثقب، بالإضافة إلى وجود زجاج مصفح، و دروعاً على الأرضية وخزان الوقود.

سيارة تويوتا برادو

يمكن الحصول على السيارة تويوتا برادو بتقنيات مميزة وإضافية تتضمن، نظام رؤية ليلية، نظام إطفاء حريق للحماية، بالإضافة إلى مصدات مدعمة، نظام فلترة الأوكسجين، مع هيكل يتسم بالصرامة ويجمع بين الطابع الرياضي ومعدلات الحماية والأمان.

سيارة تويوتا برادو

القدرات الفنية للسيارة تويوتا برادو

تأتي السيارة تويوتا برادو المواصفات الأمريكية بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو "هايبرد"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 326 حصانا و618 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، حيث لم تذكر Inkas Armoured إجراء أي تعديلات على النسخة المميزة برادو.