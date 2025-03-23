أخبار السيارات| سيارة هالاند الخارقة وأسطوله المميز.. أرخص MG كسر زيرو.. توسان وBMW X1 سيارات SUV بالأسعار

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن أحدث سيارات مشاهير كرة القدم.

ماذا تقدم سيارة لينك اند كو 06 موديل 2025 .. وكم سعرها في السوق السعودية ؟

تواصل لينك اند كو من تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV صاحبة اللقب 06، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 84,985 ريال سعودي.

بملايين وصنع منها 250 نسخة فقط.. سيارة هالاند الخارقة وأسطوله المميز

يواصل النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي من تألقه داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد شراء سيارة جديدة ونادرة تنتمي إلى طرازات بوجاتي الفرنسية الخارقة، حيث تقدم بقدرات فنية عالية الأداء تمنحها الأفضلية من ناحية التسارع والانطلاق.

توسان وBMW X1 .. RX5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر "بالأسعار"

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر والـ SUV، واستطاعت هذه الفئات أن تحظى بشعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى التصميم الرياضي والمظهر العائلي، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل إصدار وفئة.

شيري تيجو 3 موديل 2023 بهذا السعر .. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي طرحت في مصر، واكتسبت هذه السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية والخارجية وقدراتها الفنية المميزة.

سيارة MG الرياضية بحالة "كسر الزيرو" .. أرخص كروس أوفر

تعتبر السيارة إم جي ZS من أرخص السيارات الرياضية التي قدمتها MG في السوق المصري، وذلك ضمن فئات الكروس اوفر الرياضية، وتضم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات، إلى جانب وسائل الرفاهية والحماية أيضًا.