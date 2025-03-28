7 مقاعد وتصميم رياضي .. رينو تقدم سياراتها الجديدة ESPACE | صور

تواصل رينو الفرنسية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن السيارة الجديدة ESPACE، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب تمتعها بقدرات فنية مميزة، ومساحة كبيرة حيث تتسع داخليًا إلى 7 مقاعد.

القدرات الفنية للسيارة رينو ESPACE

تعتمد السيارة رينو ESPACE على نظام هجين بقوة 146 كيلووات أو 199 حصانا، ومحرك بنزين 3 سلندر، سعة 96 كيلووات، أي ما يعادل 130 حصانا، مع بطارية ليثيوم أيون 400 فولت سعة 2 كيلووات، ومحرك كهربائي 50 كيلووات 70 حصانا، و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو ESPACE

تصميم عصري لسيارة رينو ESPACE الجديدة

تأتي السيارة رينو ESPACE بتصميم عصري من الفئة الرياضية، مع واجهة أمامية حادة الشكل، وبمصابيح LED MATRIX، وأبعاد خارجية بلغت 4.74 متر للطول الكلي، و1.84 متر للعرض الكلي، ومساحة تخزين تتسع إلى 2224 لترًا.

تجهيزات السيارة رينو ESPACE

تضم السيارة رينو ESPACE جنوط رياضية ذات مظهر مميز، تحسينات على نظام العزل الخارجي والضوضاء، حساسات حركة أمامية وخلفية، سقف زجاجي بانوراما، كاميرا للمتابعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام ترفيهي، ودعم تقنيات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بلوتوث، شاشتين قياس 24 بوصة، شاشة هيد اب قياس 9.3 بوصة.

رينو ESPACE

تحتوي السيارة رينو ESPACE على حزمة من أنظمة الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، تقنيات المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية التحكم لاختيار أوضاع الجلوس، مكيف هواء أوتوماتيكي ومتعدد المناطق.