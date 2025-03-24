أرخص سيارة بناقل سرعات أوتوماتيك من رينو .. سوق المستعمل

تعتبر السيارة رينو لوجان واحدة من أرخص السيارات التي قدمت في السوق المصري، وتتصدر موديلات 2010 سوق المستعمل، كواحدة من أرخص الطرازات التي تنضم إلى الفئة الاقتصادية بين عائلة سيارات السيدان.

وظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2010 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع بعض التحديثات الخارجية، بسعر يبلغ 230 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2010

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة، بضرورة مراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن القدرات الفنية والميكانيكية، إلى جانب متابعة الحالة الهيكلية.

القدرات الفنية للسيارة رينو لوجان موديل 2010

تضم السيارة رينو لوجان موديل 2010 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

رينو لوجان موديل 2010

تجهيزات السيارة رينو لوجان موديل 2010

تحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2010 على 2 وسائد هوائية AIRBAGS لحماية المقاعد الأمامية، مع فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي.

زودت السيارة رينو لوجان موديل 2010 بفرش قماشي ومساحة تخزين خلفية واسعة، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب، وريموت تحكم، إنذار، مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة أمامية باللون الأسود مع مقاطع عرضية.

رينو لوجان موديل 2010

وتأتي السيارة رينو لوجان موديل 2010 بأبعاد خارجية بلغت 4.290 م للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.740 م، بينما يصل الارتفاع الكلي للسيارة إلى 1.525 م، مع مفهوم خماسي الأبواب عند حساب حقيبة التخزين الخلفية.