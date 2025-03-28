أحدث 5 سيارات في السوق المصري .. اعرف الأسعار

يعزز السوق المصري من قوته بعد استقبال عدد كبير من السيارات الجديدة، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى إختلاف التجهيزات والتقنيات، إلى جانب عناصر التصميم سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام الكروس اوفر.

سوزوكي سويفت

1 - سوزوكي سويفت

زودت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانا و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع استهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 3.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بسعر 849,900 جنيه.

زيكر X

2 - زيكر X

تقدم السيارة زيكر X بمحرك قوة 272 حصانا و343 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتسارع هذه الفئة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 5.6 ثانية، بينما تأتي بمحرك اخر قوة 428 حصانا و543 نيوتن متر من عزم الدوران وتستغرق السيارة 3.8 ثانية وصولاً إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0.

تبدأ أسعار السيارة زيكر X من 2,100,000 جنيه إلى 2,250,000 جنيه.

روكس 01

3 - روكس 01

تستمد السيارة روكس 01 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 470 حصانا و740 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.5 ثانية، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

تقدم السيارة روكس 01 موديل 2025 في مصر بسعر 3,650,000 جنيه للفئة الأولى، و 3,735,000 جنيه للفئة الثانية.

جيلي امجراند

4 - جيلي امجراند

زودت السيارة جيلي امجراند 2025 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 120 حصانا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبمعدل استهلاك للوقود 6.4 لتر/100 كم.

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند من 850,000 جنيه، إلى 970,000 جنيه.

جيتور T2

5 - جيتور T2

تضم السيارة جيتور T2 موديل 2025 ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مدعوم ة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.