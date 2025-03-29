قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد يا بني .. وأنتي مجنونة | تفاصيل تصالح محمد رمضان وياسمين صبري : لا عتاب بين الأحباب
بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام
هدايا وتحقيق أحلام ومليون جنيه| لقطات متميزة في آخر حلقات مدفع رمضان
مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بولاية واشنطن
رئيس مجلس السيادة في السودان: لن نساوم ولن نفاوض
بعد إيقافه من النقابة.. مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
اعرف هتغير ساعتك امتى | هذا هو موعد التوقيت الصيفي
العميد يصدم أحمد حجازي بشأن الانضمام لمنتخب مصر ويمنح الأمل لـ إمام عاشور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 29-3-2025
أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر.. مكتوبة وكروت معايدة
موعد عيد الفطر 2025.. دار الإفتاء تحقق رقما قياسيا في التفاعل من متابعيها اليوم
رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي واي دي F3 موديل 2025 كسر زيرو

بي واي دي F3
بي واي دي F3
صبري طلبه

تعتبر السيارة بي واي دي F3 من اشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وذلك ضمن طرازات الفئة الاقتصادية، واستطاعت هذه السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى التصميم الخارجي والمساحة الداخلية التي تصل لـ 5 مقاعد، والتجهيزات الفنية.

وظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 "مانيوال" في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 600 ألف جنيه، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة قدرها 3000 كيلومتر، وتمتعها مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا.

 بي واي دي F3

وننصح دومًا جميع المقبلين على شراء سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو" بأهمية الفحص الفني الشامل، إلى جانب مراجعة متوسط أسعار السيارات المقدمة داخل السوق المصري.

القدرات الفنية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2025 

تعتمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي 5 غيار بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 بي واي دي F3

تجهيزات السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 

تضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 عجلة قيادة باور ستيرنج قابلة للامالة، مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، إنذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي مدخل USB، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 بي واي دي F3

الأبعاد الخارجية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2025

ترتكز السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وتأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 4533 مم، و1705 مم للعرض الكلي، و1490 مم للارتفاع الكلي، و170 مم لنسبة الخلوص أي ارتفاع السيارة عن الارض، ومساحة تخزين تتسع إلى 360 لترًا.

بي واي دي بي واي دي f3 بي واي دي F3 موديل 2025 سوق السيارات المستعملة أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 في سوق المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

رؤية هلال عيد الفطر

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يفوز على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني

رامز جلال يعلق علي حلقة أحمد حسن : مع العميد الي مرضتش اكون معاه شديد

رامز جلال يعلق علي حلقة حسام حسن : مع العميد الي مرضتش أكون معاه شديد

عبدالله السعيد

الاصابة تبعد عبد الله السعيد عن مواحهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. مصطفى شعبان يتفاجئ بأكذوبة ابنه المتوفى

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

قبل العيد.. ماسكات طبيعية مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة
ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة
ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة

بدون زيادة في الوزن.. نصائح لتناول كحك العيد بأمان

نصائح لتناول كحك العيد بدون زيادة وزن
نصائح لتناول كحك العيد بدون زيادة وزن
نصائح لتناول كحك العيد بدون زيادة وزن

كيف تحتفل بالعيد مع أولادك دون تكاليف؟.. نصائح بسيطة لإسعاد الأطفال

طرق الإحتفال بالعيد مع الأطفال بدون تكاليف
طرق الإحتفال بالعيد مع الأطفال بدون تكاليف
طرق الإحتفال بالعيد مع الأطفال بدون تكاليف

فيديو

زياد ظاظا

عودة للمهرجانات.. زياد ظاظا يطرح أنا عايش وسط مدمنين

ياسمينا العلواني بالحجاب

قررت اتحجب واعتزل الغناء.. ياسمينا العلواني تفاجئ جمهورها بالحجاب

مدينة تحت الأهرامات

مدينة تحت الأهرامات .. اكتشاف خطير أم مجرد وهم؟

ابراهيم الطوخي

قبل وفاته بكام يوم.. تعليق صادم على فيديو إبراهيم الطوخي يقلب السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد