سعر بي واي دي F3 موديل 2025 كسر زيرو

تعتبر السيارة بي واي دي F3 من اشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وذلك ضمن طرازات الفئة الاقتصادية، واستطاعت هذه السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى التصميم الخارجي والمساحة الداخلية التي تصل لـ 5 مقاعد، والتجهيزات الفنية.

وظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 "مانيوال" في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 600 ألف جنيه، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة قدرها 3000 كيلومتر، وتمتعها مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا.

بي واي دي F3

وننصح دومًا جميع المقبلين على شراء سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو" بأهمية الفحص الفني الشامل، إلى جانب مراجعة متوسط أسعار السيارات المقدمة داخل السوق المصري.

القدرات الفنية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2025

تعتمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي 5 غيار بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

بي واي دي F3

تجهيزات السيارة بي واي دي F3 موديل 2025

تضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 عجلة قيادة باور ستيرنج قابلة للامالة، مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، إنذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي مدخل USB، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

بي واي دي F3

الأبعاد الخارجية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2025

ترتكز السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وتأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 4533 مم، و1705 مم للعرض الكلي، و1490 مم للارتفاع الكلي، و170 مم لنسبة الخلوص أي ارتفاع السيارة عن الارض، ومساحة تخزين تتسع إلى 360 لترًا.