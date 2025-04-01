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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

400 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2021

لادا جرانتا موديل 2021
لادا جرانتا موديل 2021
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان.

واستطاعت السيارة لادا جرانتا أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أبرز الخيارات المطروحة ضمن الفئة الاقتصادية، إلى جانب تمتعها بقدرات فنية متنوعة سواء عبر ناقل سرعات مانيوال أو أوتوماتيكي.

لادا جرانتا موديل 2021 

وظهرت السيارة لادا جرانتا موديل 2021 "أوتوماتيك" في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ 400 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق المصري، وأهمية الفحص الشامل عن شراء أي سيارة مستعملة.

القدرات الفنية للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 

زودت السيارة لادا جرانتا بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على ضخ 98 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي.

لادا جرانتا موديل 2021 

وتأتي السيارة لادا جرانتا بقدرات قياسية تتضمن سرعة قصوى 176 كيلومتر في الساعة، بينما تصل معدلات التسارع إلى 13.1 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات السيارة لادا جرانتا موديل 2021 

تضم السيارة لادا جرانتا وسائد هوائية للحماية، نوافذ كهربائية أمامية، زجاج خلفي مظلل، ومرايات كهربائية جانبية، بالإضافة إلى نظام مانع للسرقة، فرامل بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وجنوط، قفل مركزي للأبواب.

لادا جرانتا موديل 2021 
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