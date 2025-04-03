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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2025 في مصر .. صور

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية وقدرات التسارع، إلى جانب المواصفات الاخرى التي تتعلق بوسائل الرفاهية والتحكم، إضافة إلى عامل السعر وعنصر التصميم ومنها سيارات الكروس اوفر الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات رياضية من كل طراز داخل السوق المصري وسط موديلات 2025.

ميتسوبيشي اوتلاندر

1 - ميتسوبيشي اوتلاندر

 

تضم السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 103 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعاتCVT  أوتوماتيك، بالإضافة إلى تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2025 بسعر يبدأ من 1,375,000 جنيه إلى 1,550,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

2 - شيري تيجو 4 برو

 

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، قادر أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

يتراوح سعر السيارة شيري تيجو 4 برو بين 910,000 جنيه و 1,070,000 جنيه.

أوبل كروس لاند

3 - أوبل كروس لاند

 

تستمد اوبل كروس لاند قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، مع امكانية الانطلاق لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

تقدم السيارة أوبل كروس لاند موديل 2025 بسعر 1,350,000 جنيه.

بايك X55

4 - بايك X55

 

تستمد بايك X55 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانا و305 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار DSG أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تبدأ أسعار السيارة بايك X55 موديل 2025 من 1,194,900 جنيه إلى 1,414,900 جنيه.

جي اي سي GS3 EMZOOM

5 - جي اي سي GS3 EMZOOM

 

تأتي السيارة جي اي سي GS3 EMZOOM بمحرك 4 سلندر، رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 177 حصانا و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الداء 7 غيار.

تتراوح أسعار السيارة جي اي سي GS3 EMZOOM موديل 2025 بين 1,195,000 جنيه و 1,465,000 جنيه.

ميتسوبيشي اوتلاندر شيري تيجو 4 برو أوبل كروس لاند بايك X55 جي اي سي GS3 EMZOOM

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