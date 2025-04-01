تفاصيل إم جي RX5 PLUS موديل 2025 وكم سعرها في الامارات ؟

تعزز شركة إم جي الصينية، من تألقها في السوق الإماراتي، بطرح عدد كبير ومتنوع من السيارات، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أبرزها السيارة RX5 PLUS موديل 2025، والتي تبدأ من 83,224 درهم.

القدرات الفنية للسيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025

تستمد السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 قوتها من محرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الدفع الأمامي.

إم جي RX5 PLUS

تسارع إم جي RX5 PLUS موديل 2025 واستهلاك الوقود

تستطيع السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 التسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.4 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر، عند خوض مسافات 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025

زودت السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في ثبات المركبة VSC، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، مساعد الفرامل BA، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD.

إم جي RX5 PLUS

تضم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 سقف زجاج بانورامي، منافذ الطاقة، مصباح الترحيب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مع نظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيكي، إضاءة نهارية LED، جنوط رياضية.

أسعار السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 في الامارات

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2025 في الامارات بأسعار تبدأ من 83,224 درهم وصولاً إلى 90,648 درهم.