رينو ستيب واي 2020 بأقل سعر للمستعمل.. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة رينو ستيب واي واحدة من أشهر إصدارات العلامة الفرنسية التي طرحت في مصر، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة لما تتمتع به من تجهيزات فنية وتقنية، إلى جانب سعرها المناسب مقارنة بطرازات اخرى، إضافة إلى تصميمها الخارجي الذي يجمع بين الجانب الرياضي والهاتشباك.

وظهرت السيارة رينو ستيب واي موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا، ضمن موديلات 2020، وبسعر يبلغ 530 ألف جنيه، وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط سعر السوق، إضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

تجهيزات السيارة رينو ستيب واي 2020

تضم السيارة رينو ستيب واي وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS تشمل المقعد الأمامي والسائق، بالإضافة إلى فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، قفل مركزي للأبواب، زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

رينو ستيب واي

زودت السيارة بإمكانية التحكم في الأوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مكيف هواء، وتمتلك السيارة أقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، ومصابيح ضباب.

رينو ستيب واي

القدرات الفنية القياسية للسيارة رينو ستيب واي

تعتمد السيارة رينو ستيب واي على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد السيارة أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

رينو ستيب واي

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة رينو ستيب واي تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية.

الأبعاد الخارجية للسيارة رينو ستيب واي

ترتكز السيارة رينو ستيب واي على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، وبنسبة طول كلي 4089 مم، و1994 مم للعرض الكلي، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية، مع إمكانية طي المقاعد.