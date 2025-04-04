أخبار السيارات| رينو ستيب واي 2020 بأقل سعر للمستعمل..أرخص 5 عربيات كروس أوفر موديل 2025 في مصر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

اركب BMW X1 موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر .. أرخص سيارة رياضية

تعد سيارة BMW X1 هي ارخص سيارة رياضية انطلقت من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتضم هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية بحسب الفئة المقدمة، مع امتلاكها تصميم رياضي مميز وحزمة من وسائل الحماية والتحكم.

الكشف رسميًا عن إم جي ZS عالميًا.. تصميم رياضي محدث

كشفت إم جي الصينية عن النسخة الجديدة من سيارتها الشهيرة ZS، والتي تعد واحدة من أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية التي تحمل شعار MG.

رينو ستيب واي 2020 بأقل سعر للمستعمل.. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة رينو ستيب واي واحدة من أشهر إصدارات العلامة الفرنسية التي طرحت في مصر، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة لما تتمتع به من تجهيزات فنية وتقنية، إلى جانب سعرها المناسب مقارنة بطرازات اخرى، إضافة إلى تصميمها الخارجي الذي يجمع بين الجانب الرياضي والهاتشباك.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2025 في مصر .. صور

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية وقدرات التسارع، إلى جانب المواصفات الاخرى التي تتعلق بوسائل الرفاهية والتحكم، إضافة إلى عامل السعر وعنصر التصميم ومنها سيارات الكروس اوفر الرياضية.