نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

تعزز نيسان من تواجدها عالميًا، بعد طرح النسخة المحدثة من السيارة الرياضية كيكس، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات، ابرزها تقنية الدفع الهجينة.

محرك نيسان كيكس e-Power موديل 2026

تعتمد نيسان كيكس e-Power 2026 على نظام تشغيل هجين من نوع e-Power، وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يتولى إنتاج الطاقة الكهربائية، بينما تتولى وحدة المحرك الكهربائي عملية الدفع، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام نحو 134 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 280 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يوفر سلاسة في الأداء.

تصميم نيسان كيكس e-Power موديل 2026

تنتمي السيارة إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث يبلغ طولها نحو 4.3 متر، ويظهر التصميم الخارجي بطابع حديث من خلال مصابيح LED حادة، وشبكة أمامية سفلية باللون الأسود تضيف لمسة رياضية، كما تضم مرايات جانبية كهربائية، وعجلات بتصميم رياضي، إلى جانب مصابيح ضباب، وسبويلر خلفي مثبت أعلى الزجاج، مع نوافذ خلفية داكنة وعواكس إضاءة.

تجهيزات نيسان كيكس e-Power موديل 2026

تقدم المقصورة الداخلية للسيارة نيسان كيكس e-Power موديل 2026 مجموعة من التجهيزات، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات لعرض المعلومات.

كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم، وتشمل التجهيزات أيضًا مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 اتجاهات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ونظام صوتي ترفيهي.

أسعار كيكس e-Power موديل 2026 عالميًا

تُطرح نيسان كيكس e-Power 2026 في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من نحو 789,900 بات تايلاندي، وتصل إلى 899,900 بات، وهو ما يعادل تقريبًا بين 24,300 و27,700 دولار أمريكي.