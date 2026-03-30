نيسان تكشف عن سيارة أرمادا نيسمو 2026.. صور

أطلقت نيسان رسميًا أيقونتها الجديدة "أرمادا نيسمو" موديل 2026، لتقدم أقوى نسخة في تاريخ هذا الطراز العريق.

وتأتي هذه السيارة لتمزج بين هيبة سيارات الدفع الرباعي العملاقة وجينات السباق من قطاع "نيسمو"، لتضع نفسها في منافسة شرسة ضمن فئة الـ SUV الرياضية الفاخرة بأسعار تبدأ من 79530 دولارًا عالميًا.

أداء رياضي في جسد SUV عملاق

نجح مهندسو "نيسمو" في رفع كفاءة محرك الـ V6 سعة 3.5 لتر المزود بشاحن تيربو مزدوج، لتصل القوة الإجمالية إلى 460 حصانًا ، بزيادة قدرها 35 حصانًا عن النسخة القياسية.

ورغم أن عزم الدوران استقر عند 516 رطل-قدم، إلا أن إعادة ضبط استجابة المحرك ونظام التعليق الهوائي المتكيف جعلت السيارة أكثر رشاقة وتجاوباً، مما يمنح السائق ثقة أكبر في التحكم بهذا الكيان الضخم.

التصميم الخارجي.. هيبة الحضور ولمسات “نيسمو”

تخطف "أرمادا نيسمو" الأنظار بفضل باقة "نيسمو" الهوائية التي تشمل واجهة أمامية هجومية، وشبكة تهوية حصرية، وجناحًا خلفيًا يعزز من الثبات.

وتكتمل الهوية الرياضية بالخطوط الحمراء المميزة التي تحيط بالهيكل السفلي، بالإضافة إلى جنوط ضخمة مقاس 22 بوصة من نوع "رايز" (RAYS) المصنعة بطريقة الطرق (Forged) لتقليل الوزن، مما يعطيها حضوراً قوياً في الشارع.

مقصورة فاخرة بروح سيارات السباق

من الداخل، تبرز لمسات الفخامة الرياضية من خلال المقاعد المكسوة بالجلد الفاخر مع تطريزات حمراء وشعار "نيسمو" المحفور، بالإضافة إلى عجلة قيادة مغطاة بجلد "ألكانتارا" الفاخر.

وزودت نيسان المقصورة بشاشتين عملاقتين مقاس 14.3 بوصة، مع نظام صوتي فاخر من "كليبش" (Klipsch) يضم 12 سماعة، لتوفير تجربة ترفيهية تليق بسيارة من هذه الفئة السعرية.

رغم الإعجاب الكبير بالتصميم والقوة الإضافية، يرى بعض الخبراء أن سعر السيارة الذي يقترب من 80 ألف دولار (حوالي 300 ألف ريال سعودي قبل الضرائب) قد يشكل تحديًا، خاصة وأن الزيادة في القوة قد لا تبدو "ثورية" بالنظر لوزن السيارة الهائل.

ومع ذلك، تراهن نيسان على العاطفة والارتباط التاريخي بعلامة "نيسمو"، مؤكدة أن هذه النسخة هي الأكثر تركيزًا على الأداء في تاريخ أرمادا.