الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الداخلية تقطع الطريق على الشائعات.. محمد موسى يكشف كواليس صناعة “التريند الوهمي”

قال الإعلامي محمد موسى إن الدولة المصرية تخوض بشكل يومي مواجهة مفتوحة ضد حملات الشائعات الإلكترونية التي تستهدف بث القلق والتشكيك في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل أصبحت تمثل أحد أخطر تحديات العصر الرقمي.

مراقبة المكالمات والمحادثات

وأوضح محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية تعاملت بسرعة وحسم مع المزاعم التي تم تداولها مؤخرًا بشأن مراقبة المكالمات والمحادثات عبر التطبيقات المختلفة، بعدما أكدت بشكل رسمي أن تلك المنشورات قديمة ومفبركة، وأُعيد نشرها بهدف إثارة البلبلة والخوف بين المواطنين.

وأشار إلى أن الرد الرسمي السريع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب، يعكس درجة عالية من الجاهزية والاحترافية لدى مؤسسات الدولة في مواجهة حملات التضليل الإلكتروني ومحاولات نشر الفوضى عبر السوشيال ميديا.

اللجان الإلكترونية والمنصات

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية باتت تعتمد بصورة أساسية على اللجان الإلكترونية والمنصات المجهولة بعد تراجع تأثيرها في الشارع، موضحًا أن تلك المجموعات تعمل بشكل منظم على إعادة تدوير الأخبار القديمة وتقديمها في سياق مضلل لإثارة الاحتقان والذعر داخل المجتمع.

وأكد أن الهدف من هذه الحملات يتمثل في ضرب الاستقرار والتشكيك في مؤسسات الدولة، إلى جانب استغلال مخاوف المواطنين المرتبطة بالخصوصية والأمن الرقمي، ضمن ما وصفه بـ"حروب الطابور الخامس الإلكتروني".

ولفت إلى أن هذه اللجان تعتمد على ما يسمى بـ"التريند الوهمي"، من خلال استخدام الذباب الإلكتروني لتضخيم الأكاذيب وتكرار نشرها بشكل مكثف، بهدف إقناع الرأي العام بوجود أزمات غير حقيقية.

وشدد الإعلامي محمد موسى على أن وعي المواطنين وسرعة تحرك أجهزة الدولة يظلان خط الدفاع الأقوى في مواجهة تلك المخططات، مؤكدًا أن بيان وزارة الداخلية حسم الجدل وأفشل محاولات التضليل التي استهدفت إثارة البلبلة داخل المجتمع.

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

