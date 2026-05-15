قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية السوري: القبض على نائب رئيس أركان الجيش وضابط كبير آخر في نظام المخلوع بشار
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
ترامب يحذر تايوان من اتخاذ خطوات باتجاه الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: عمال مصر وراء الإنجازات الكبرى.. والعاصمة الإدارية مصدر فخر للأيدي العاملة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بعيد العمال يمثل مناسبة وطنية مهمة للفخر بما حققته الأيدي العاملة المصرية من إنجازات ضخمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات جاءت بدعم مباشر من الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة شاملة للتنمية والإنتاج.

وأضاف أبو العينين، في تصريحات استعرضها الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تحقق في مصر من مشروعات قومية وتنموية يعكس حجم الجهد المبذول من العمال المصريين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن العامل المصري كان ولا يزال هو الركيزة الأساسية في بناء الدولة الحديثة.

العاصمة الإدارية الجديدة.. شهادة على كفاءة العامل المصري

وأشار أبو العينين إلى أن تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة زمنية قصيرة وعلى مساحة ضخمة؛ تمثل نموذجًا مشرفًا لقدرات العامل المصري، موضحًا أن هذا المشروع العملاق لم يكن ليرى النور بهذه الصورة لولا الجهد الكبير الذي بذلته الأيدي العاملة المصرية في مواقع العمل المختلفة.

وأوضح أن دور العمال لم يقتصر فقط على قطاع التشييد والبناء؛ بل امتد إلى مجالات الصناعة والزراعة وكل القطاعات الإنتاجية، ما يعكس تنوع وكفاءة القوى العاملة في مصر، وقدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة بمعايير عالمية.

الأمن والاستقرار.. أساس التنمية في مصر

وأكد عضو مجلس النواب أن حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر؛ جاءت نتيجة جهود متكاملة من القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب السياسات الحاسمة التي وضعت خطوطًا حمراء لحماية الأمن القومي، وهو ما ساهم في تهيئة بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار.

وأشار إلى أن الاستقرار الحالي يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات القومية، ويساهم في دفع عجلة الإنتاج والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية.


الإنتاج والعمل.. طريق مصر نحو الاقتصاد العالمي

وشدد أبو العينين- مستندًا إلى خبرته الممتدة لأكثر من 40 عامًا- على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا أكبر على العمل والإنتاج، موضحًا أن العامل الماهر وارتفاع الإنتاجية يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق هدف دخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا على مستوى العالم.

وأضاف أن تطوير مهارات العامل المصري أصبح ضرورة مُلحة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر والتأهيل الحديث لرفع كفاءة العمال في مختلف القطاعات.


قانون العمل الجديد ودعم العامل المصري

وأشاد النائب محمد أبو العينين بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في طريق حماية حقوق العاملين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري سيظل دائمًا هو المحرك الأساسي لأي نهضة تنموية، وأن المستقبل يتطلب مزيدًا من العمل الجاد والتطوير المستمر؛لتحقيق طموحات الدولة المصرية.

النائب محمد أبو العينين الاحتفال بعيد العمال مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

انطلاق 3 قوافل دعوية

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر ووزارة الأوقاف

الحج

ما هي أركان الحج في الإسلام؟.. علي جمعة: لا يتم إلا بهذه الأمور

دعاء بعد صلاة العشاء

دعاء بعد صلاة العشاء.. أفضل الأدعية المستحبة لنيل الراحة والرزق

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد