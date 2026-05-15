أبو العينين: عمال مصر وراء الإنجازات الكبرى.. والعاصمة الإدارية مصدر فخر للأيدي العاملة

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بعيد العمال يمثل مناسبة وطنية مهمة للفخر بما حققته الأيدي العاملة المصرية من إنجازات ضخمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات جاءت بدعم مباشر من الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة شاملة للتنمية والإنتاج.

وأضاف أبو العينين، في تصريحات استعرضها الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تحقق في مصر من مشروعات قومية وتنموية يعكس حجم الجهد المبذول من العمال المصريين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن العامل المصري كان ولا يزال هو الركيزة الأساسية في بناء الدولة الحديثة.

العاصمة الإدارية الجديدة.. شهادة على كفاءة العامل المصري

وأشار أبو العينين إلى أن تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة زمنية قصيرة وعلى مساحة ضخمة؛ تمثل نموذجًا مشرفًا لقدرات العامل المصري، موضحًا أن هذا المشروع العملاق لم يكن ليرى النور بهذه الصورة لولا الجهد الكبير الذي بذلته الأيدي العاملة المصرية في مواقع العمل المختلفة.

وأوضح أن دور العمال لم يقتصر فقط على قطاع التشييد والبناء؛ بل امتد إلى مجالات الصناعة والزراعة وكل القطاعات الإنتاجية، ما يعكس تنوع وكفاءة القوى العاملة في مصر، وقدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة بمعايير عالمية.

الأمن والاستقرار.. أساس التنمية في مصر

وأكد عضو مجلس النواب أن حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر؛ جاءت نتيجة جهود متكاملة من القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب السياسات الحاسمة التي وضعت خطوطًا حمراء لحماية الأمن القومي، وهو ما ساهم في تهيئة بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار.

وأشار إلى أن الاستقرار الحالي يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات القومية، ويساهم في دفع عجلة الإنتاج والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية.



الإنتاج والعمل.. طريق مصر نحو الاقتصاد العالمي

وشدد أبو العينين- مستندًا إلى خبرته الممتدة لأكثر من 40 عامًا- على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا أكبر على العمل والإنتاج، موضحًا أن العامل الماهر وارتفاع الإنتاجية يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق هدف دخول مصر ضمن أكبر 30 اقتصادًا على مستوى العالم.

وأضاف أن تطوير مهارات العامل المصري أصبح ضرورة مُلحة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر والتأهيل الحديث لرفع كفاءة العمال في مختلف القطاعات.



قانون العمل الجديد ودعم العامل المصري

وأشاد النائب محمد أبو العينين بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في طريق حماية حقوق العاملين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري سيظل دائمًا هو المحرك الأساسي لأي نهضة تنموية، وأن المستقبل يتطلب مزيدًا من العمل الجاد والتطوير المستمر؛لتحقيق طموحات الدولة المصرية.