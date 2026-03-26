قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيسان Z نيسمو 2027 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان Z نيسمو موديل 2027، وتنتمي Z نيسمو لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك نيسان Z نيسمو موديل 2027

تحصل سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات، وتنتج قوة 420 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر .

مواصفات نيسان Z نيسمو موديل 2027

زودت سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، منحنيات ناعمة تحسن من تدفق الهواء وتقلل من السحب، وبها شبك جديد به لمسات أفقية، وبها شريط بنفس لون الهيكل، وبها شاحن لاسلكي متطور بقوة 15 واط يدعم التثبيت المغناطيسي للهواتف الحديثة.

وبها أقراص مكابح أمامية مكونة من قطعتين حديد وألمنيوم مشتقة من GT-R R35، مما يوفر حسن تبريد للمكابح بشكل كبير أثناء القيادة العنيفة على الحلبات.

وتم تقليل الاحتكاك الداخلي بـ نيسان Z نيسمو موديل 2027 في نظام التوجيه بنسبة 20%، مما يمنح السائق شعور أكثر سلاسة في المنعطفات وحاجة أقل لتصحيح المسار، وتم إعادة تصميم خزان الوقود لضمان تدفق البنزين للمحرك بثبات حتى عند المنعطفات الحادة جداً (G-force عالية).

ويوجد بـ سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 مساعدات أكبر حجماً لامتصاص الاهتزازات بشكل أفضل وتوفير قيادة أكثر استقراراً.

سعر نيسان Z نيسمو موديل 2027

الفئة الأولي نيسان Z نيسمو موديل 2027 من سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 161 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية نيسان Z نيسمو موديل 2027 من سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 247 ألف ريال سعودي .

شركة نيسان نيسان Z نيسمو موديل 2027 مواصفات نيسان Z نيسمو Z نيسمو موديل 2027 نيسان Z نيسمو نيسان Z محرك نيسان Z نيسمو موديل 2027 سعر نيسان Z نيسمو موديل 2027

