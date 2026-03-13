قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الطقس اليوم.. منخفض سطحي يضرب البلاد وتقلبات حادة
إرتفاع عدد المصابين في سقوط صاروخ على الجليل لـ80 إسرائيليا
عمرها 37 عاما.. سيارة نيسان باثفايندر تقطع 1450 كم

نيسان باثفايندر
نيسان باثفايندر
عزة عاطف

عادت سيارة "نيسان باثفايندر SE V6 4×4 موديل 1989 لتخطف الأنظار مجددًا في عالم المزادات؛ حيث ظهرت نسخة استثنائية لم تقطع سوى أقل من 900 ميل (حوالي 1450 كم) طوال 37 عامًا. 

وتعد هذه السيارة بمثابة "تحفة فنية" تعكس جذور الطراز قبل أن يتحول إلى سيارة عائلية مدمجة (Crossover) في موديلات 2026 الحالية؛ إذ كانت في تلك الحقبة سيارة دفع رباعي صلبة تعتمد على هيكل "Body-on-frame" ومخصصة للمغامرات الوعرة. 

وتتميز هذه النسخة بحالة "المصنع" دون أي تعديلات؛ مما يجعلها صيدًا ثمينًا لهواة جمع السيارات الكلاسيكية الذين يبحثون عن عبق الماضي.

رحلة المزايدة وتوقعات الأسعار في ظل التحولات السوقية

أثارت هذه السيارة جدلاً واسعًا حول قيمتها الحقيقية؛ حيث سبق بيعها في عام 2023 بمبلغ قياسي وصل إلى 37,251 دولارًا أمريكيًّا (ما يعادل نحو 1.8 مليون جنيه مصري).

ومع ظهورها الحالي على منصة "Cars & Bids"، تترقب الأعين ما إذا كان المزايدون سيدفعون نفس القيمة أو أكثر؛ إلا أن المؤشرات الأخيرة قبل إغلاق المزاد بساعات كانت تشير إلى احتمالية عدم الوصول إلى هذا الرقم المرتفع مجددًا. 

ويعكس هذا التذبذب طبيعة سوق السيارات النادرة التي تعتمد بشكل كبير على توقيت العرض ومدى رغبة المقتنين في دفع مبالغ طائلة لامتلاك قطعة من التاريخ.

مواصفات تقنية تعيد إحياء ذكريات محركات الـ V6 العريقة

تأتي هذه النسخة من طراز (SE) مزودة بمحرك سعة 3.0 لترات (V6) ونظام دفع رباعي متطور لتلك الحقبة؛ مما منحها سمعة قوية في الاعتمادية والقدرة على مجابهة الطرق الصعبة. 

وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن المقصورة الداخلية والطلاء الخارجي لا يزالان يحتفظان برونقهما الأصلي دون أدنى تأثر بعوامل الزمن؛ مما يجعل قيادتها الآن تبدو وكأنها خروج من صالة العرض في عام 1989. 

وتظل هذه السيارة شاهدًا على تطور علامة "باثفايندر" التي بدأت كمغامرة برية شرسة واستقرت الآن كأيقونة عائلية متطورة.

