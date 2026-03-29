بمحرك 8 سلندر| تعرف على مواصفات شيفروليه كورفيت جراند سبورت 2027

كشفت شركة شيفروليه ، عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027، وتنتمي كورفيت جراند سبورت لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

محرك شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

تستمد سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 535 حصان، وعزم دوران 705 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

زودت سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط خاصة باسم جراند سبورت وتظهر على الرفارف الخلفية بدلاً من الأمامية، وتظهر بطلاء أزرق بحري جديد مع خط أبيض في المنتصف، وبها مجموعة من مكونات الأداء التي تشمل نظام تعليق مغناطيسي بشكل قياسي لتوفير تجربة قيادة سلسة ومريحة قدر الإمكان، وإطارات ميشلان Pilot Sport All-Season 4 عالية الأداء.

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

ويوجد بـ سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027 وضعيه Shuttle بسرعة أقل، بينما عند القيادة على الحلبات تقدم أوضاع متقدمة مثل Endurance للقيادة الطويلة، وQualifying لتحقيق أفضل زمن، وPush-to-Pass لتوفير دفعة إضافية عند الحاجة للتجاوز.

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027 بها، شعارات جراند سبورت على عجلة القيادة، إلى جانب تفاصيل تصميمية إضافية في المقاعد وأرضيات السيارة تعزز من هويتها .

سعر شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

يصل سعر سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027 في سوق السيارات السعودي إلي 416 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شيفروليه في ديترويت عام 1911 على يد لويس شيفروليه وويليام ديورانت، لتصبح سريعاً ركيزة أساسية لشركة جنرال موتورز بعد الاستحواذ عليها عام 1918.

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2027

واشتهرت بإنتاج سيارات قوية، واقتصادية، وأيقونية مثل كورفيت عام 1953 وسوبربان أقدم مركبة SUV، وتوسعت عالمياً لتصبح من أشهر العلامات الأمريكية التي تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المبتكرة.