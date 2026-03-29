رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| انفينيتي QX65 موديل 2027

إبراهيم القادري

أعلنت شركة انفينيتي عن طرازها الجديد انفينيتي QX65 موديل 2027، وتنتمي QX65 لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

أبعاد انفينيتي QX65 موديل 2027

تتوافر سيارة انفينيتي QX65 موديل 2027 بطول 5042 مم، وعرض 2184 مم، وارتفاع 1770 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2901 مم .

مواصفات انفينيتي QX65 موديل 2027

زودت سيارة انفينيتي QX65 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بتصميم مختلف يتضمن شبك ثلاثي الأبعاد مع شعار مضاء، وبها مصابيح أمامية بتصميم منفصل، وبها إضاءة نهارية في الأعلى بأسلوب مستوحى من مفاتيح البيانو، وبها مصابيح رئيسية في الأسفل داخل فتحات تصميمية تشبه ممرات الهواء، وتقدم السيارة عرض ضوئي ترحيبي مميز، وبها إمكانية إضافة تقنية خاصة تعرض أشكال ضوئية على الأرض بجانب السيارة عند فتحها ليلاً.

بالاضافة إلي ان سيارة انفينيتي QX65 موديل 2027 بها، سقف منحدر يمنح السيارة طابع كوبيه، وبها شريط إضاءة LED ممتد بعرض السيارة، وبها نافذة خلفية بتصميم حاد، وبها جناح صغير يخفي ماسحة الزجاج، وبها عجلات مقاس 21 بوصه، وبها سقف أسود، وتفاصيل كرومية، وعجلات أكبر، وبها شاشة عدادات رقمية وشاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصه، وتدعم خدمات جوجل .

ويوجد بـ سيارة انفينيتي QX65 موديل 2027، مقاعد أمامية مدفأة وقابلة للتعديل الكهربائي، وبها عجلة قيادة مكسوه بالجلد ومدفأه، وبها شاحن لاسلكي بقوة 15 واط، وسقف بانوراما، وبها نظام صوتي متطور، وبها عدد كبير من أنظمة الراحة.

محرك انفينيتي QX65 موديل 2027

تحصل سيارة انفينيتي QX65 موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 387 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي قياسي .

سعر انفينيتي QX65 موديل 2027

ستباع سيارة انفينيتي QX65 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .

