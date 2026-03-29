سيارات مستعملة تحت 700 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان، وأوبل فيكترا، ومرسيدس E240 ، وبي إم دبليو 316، وفولكس فاجن باسات .

رينو لوجان موديل 2020

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2020 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل فيكترا موديل 2008

تستمد سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 890 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس E240 موديل 1999

تنقل قوة سيارة مرسيدس E240 موديل 1999 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 2400 سي سي، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة مرسيدس E240 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي إم دبليو 316 موديل 2010

تمكنت سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 من قطع مسافة 280 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن باسات موديل 2008

تباع سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2008 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 304 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .