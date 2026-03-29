سيات كوبرا تافاسكان 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة كوبرا عن طرازها الجديد كوبرا تافاسكان موديل 2026، وتنتمي تافاسكان لفئة السيارات الكروس أوفر، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك كوبرا تافاسكان موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا تافاسكان موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وبها بطارية سعة 58 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 188 حصان، يومكنها قطع مسافة 435 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كوبرا تافاسكان موديل 2026 بطارية أكبر سعة 77 كيلووات/ساعة، وتخرج قوة 335 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كوبرا تافاسكان موديل 2026

زودت سيارة كوبرا تافاسكان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام معلومات وترفيه جديد يعمل بنظام أندرويد، وبها فتحات تكييف كهربائية حيث يعمل النظام على رصد اقتراب المفتاح من السيارة، ليبدأ فوراً في تدوير الهواء وتبريد المقصورة، وبمجرد الجلوس بالداخل تقوم الفتحات بتعديل اتجاه الهواء بناءً على وضعية جلوس الركاب وموقع الشمس في السماء لضمان أقصى درجات الراحة الحرارية.

ويوجد بـ سيارة كوبرا تافاسكان موديل 2026 أيضا، نظام صوتي بريميوم من شركة سنهايزر يستخدم تقنيات متطورة لتقديم تجربة صوتية محيطية غامرة، وتدعم السيارة تقنية المفتاح الرقمي التي تتيح للمالك فتح وتشغيل السيارة عبر الهاتف الذكي، وبها خاصية V2L التي تحول السيارة إلى بنك طاقة ضخم لشحن الأجهزة الخارجية .

تاريخ كوبرا في صناعة السيارات

تأسست كوبرا التي بدأت كقسم للأداء العالي (Cup Racing) في شركة سيات الإسبانية عام 1985، كعلامة تجارية مستقلة ومتميزة للأداء الرياضي والكهربائي تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن في عام 2018.

اشتهرت كوبرا بنسخ الأداء العالي مثل ليون، ثم أطلقت طرازات فريدة كـ "فورمنتور" و"أتيكا"، وتستهدف التحول الكامل للكهرباء بحلول 2030.