سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
ديني

هل الدعاء يغير القدر؟.. علي جمعة يوضح تأثير الدعاء

أحمد سعيد

يطرح كثيرون سؤالا حول الدعاء وهل الدعاء يغير القدر فهو من أكثر الأسئلة التي تشغل بال عدد كبير من الناس، خاصة مع الإيمان بأن كل شيء مقدر من الله، لذا يبحث البعض عن حكم الدعاء وتأثيره على القدر، وهل يمكن للدعاء أن يرفع البلاء أو يغير المصير؟ وقد وردت العديد من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التي توضح مكانة الدعاء وأثره العظيم في حياة الإنسان، وفي السطور التالية نتعرف على إجابة هذا التساؤل.

هل الدعاء يغير القدر؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك فرقا بين القدر المحتوم الذي لا يتغير، والقدر المبرم، مؤكدا أن الدعاء لا يغير علم الله، لكن قد يغيّر الكتاب المسطور الذي تطّلع عليه الملائكة.

وأوضح الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة له، أن علم الله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء، لافتا إلى أن هناك أحداثًا مكتوبة في الكتاب المسطور قد تختلف، ولكن لا يمكن أن يخالف علم الله القائم في نفسه الذي لا يطّلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إلا بإذن الله.

وضرب الدكتور علي جمعة، مثلاً بطالب يدعو الله بالنجاح في الامتحان، قائلاً "عندما يدعو الطالب بالنجاح فقد يختلف الكتاب المسطور، فمثلًا مكتوب أنه سوف ينجح في الامتحان أو يرسب، ولكن عندما دعا الله "يا رب أنجحني"، فوفّقه الله للإجابة ونجح، مخالفًا الكتاب المسطور الذي يعلمه الملائكة؛ لأن الدعاء قادر على أن يُغيّر ما في الكتاب المسطور".

هل الدعاء يرد القدر؟

وفي السياق أيضا، بيّن الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلا الدُّعاء»، قائلا إن المقصود بالقدر في الحديث هو القضاء المُعَلَّق وليس المُبرَم المَحتوم.

وأوضح «عثمان» في تصريحات سابقة له، أن القضاء نوعان: «المُعَلَّق والمُبرَم»، أما المعلق فليس معلَّقًا في علم الله تعالى، فالله عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عِلمُه أزلي أبدي لا يتغيَّر، وهو بيد الملائكة وهذا النوع هو الذي يغيره الدعاء.

الفرق بين القضاء المبرم والقضاء المحتوم

وأضاف: «أما القَضَاءُ الْمُبْرَمُ أي المحتوم فلا يَرُدُّهُ شَىْءٌ، لا دَعْوَةُ دَاعٍ وَلا صَدَقَةُ مُتَصَدِّقٍ ولا صِلَةُ رَحِمٍ»، موضحًا: وَالْمُعَلَّقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ في صُحُفِ الْمَلائِكَةِ الَّتي نَقَلُوهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. مَثلًا يَكُونُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُم فُلانٌ إِنْ دَعَا بِكَذَا يُعْطَى كَذَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لا يُعْطَى. وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَاذَا سَيَكُونُ مِنْهُ. فَإِنْ دَعَا حَصَلَ ذَلِكَ. وَيَكُونُ دُعاؤُهُ رَدَّ القَضَاءَ الثَّانِيَ الْمُعَلَّقَ.

وتابع: “وَهَذَا مَعْنى الْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ أَوِ الْقَدَرِ الْمُعَلَّقِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ تَقْدِيرَ اللهِ الأَزَلِيِّ الَّذي هُوَ صِفَتُهُ مُعَلَّقٌ عَلَى فِعْلِ هَذَا الشَّخْصِ أَوْ دُعَائِهِ.فَاللهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهِ الأَزَلِيِّ. يَعْلَمُ أَيَّ الأَمْرَيْنِ سَيَخْتَارُ هَذَا الشَّخْصُ وَمَا الَّذي سَيُصِيبُهُ. وَكُتِبَ ذَلِكَ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَيْضًا”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

محكمة

تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالمشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات في السلام

المتهم

القبض على شخص إدعى محاولة سيدة خطف طفلتين بالمنوفية

مدير أعمال شاكر محظور

لحظة خروج مدير أعمال شاكر محظور بعد قرار البراءة في حيازة المخدرات

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد