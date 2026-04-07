صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى

طمأن الفنان القدير صبري عبد المنعم جمهوره على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه أصبح الآن في حالة أفضل وغادر المستشفى ليستكمل فترة التعافي في منزله.

وقال عبد المنعم في تصريحات صحفية، إنه مر بوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، إلا أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما سمح للأطباء بخروجه ومتابعة العلاج في المنزل.

وأضاف أنه يشعر بتحسن كبير حاليًا، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان عليه، سواء من داخل الوسط الفني أو من جمهوره، الذي وصف دعمه واهتمامه بأنه كان له أثر كبير في رفع معنوياته خلال فترة المرض.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على تقديره وامتنانه لكل الرسائل والدعوات التي تلقاها، متمنيًا أن يعود قريبًا إلى نشاطه الفني بشكل كامل أكد أنه لم يعتزل الفن و أنه سيعود قريبا.